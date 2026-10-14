Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Δεν αρκούν οι 120 δόσεις χωρίς προστασία της ρευστότητας - Τι προτείνει

Νέα παρέμβαση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά ενόψει της νομοθέτησης των 120 δόσεων. Καταθέτει πρόταση για περιορισμό των κατασχέσεων και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΕΣΠ αναφέρει:

«Την ανάγκη σύνδεσης της προωθούμενης ρύθμισης των 120 δόσεων με ουσιαστικά μέτρα προστασίας της επιχειρηματικής ρευστότητας επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με νέα επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος, η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε περισσότερες δόσεις αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν αρκεί εάν οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία τους.

Ο ΕΣΠ είχε ήδη αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Παρά τις νεότερες νομοθετικές παρεμβάσεις, που επιτρέπουν υπό προϋποθέσεις την άρση κατασχέσεων, το ζήτημα της προστασίας της βασικής λειτουργικής ρευστότητας παραμένει ουσιαστικά ανοιχτό.

Με τη νέα παρέμβασή του ο Σύλλογος προτείνει:

1. Περιορισμό των κατασχέσεων για επιχειρήσεις που εντάσσονται και παραμένουν συνεπείς στη ρύθμιση των 120 δόσεων, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη εξόφληση του 25% της οφειλής.

2. Ουσιαστική εφαρμογή και βελτίωση του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού, που έχει προβλεφθεί νομοθετικά από το 2019.

3. Θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, με ενδεικτικό προστατευόμενο ποσό 10.000–15.000 ευρώ, για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Δεν αρκεί να δίνουμε σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να πληρώνει τα χρέη της σε 120 δόσεις, εάν την ίδια στιγμή δεν της εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να λειτουργεί.

Μια επιχείρηση πρέπει πρώτα να μπορεί να πληρώνει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της και τις καθημερινές της υποχρεώσεις, για να μπορεί να είναι συνεπής και απέναντι στο Δημόσιο. Δεν ζητούμε διαγραφή υποχρεώσεων ούτε ασυλία από τις κατασχέσεις. Ζητούμε ένα ελάχιστο προστατευμένο περιθώριο ρευστότητας για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Γιατί μια επιχείρηση που συνεχίζει να λειτουργεί μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της. Μια επιχείρηση που οδηγείται σε κλείσιμο δεν μπορεί να πληρώσει κανέναν».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αξιοποιήσει την επικείμενη νομοθετική διαδικασία για τις 120 δόσεις, προκειμένου να συνδέσει τη ρύθμιση των οφειλών με την πραγματική δυνατότητα επιβίωσης και συνέχισης της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.».