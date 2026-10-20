ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ella Resorts: 12 διεθνείς διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:08 - 20 Οκτ 2026

Ella Resorts: 12 διεθνείς διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Μια σημαντική στιγμή στη διεθνή πορεία της σηματοδοτεί για την Ella Resorts η κατάκτηση 12 βραβείων στα World Luxury Hotel Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Ο διεθνής θεσμός, που αναγνωρίζει την αριστεία στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας, επιβράβευσε και τα τέσσερα resorts της συλλογής σε Ρόδο, Κρήτη και Κέρκυρα, ενώ η βραδιά επιφύλασσε μία ακόμη ξεχωριστή διάκριση για τον CEO της Ella Resorts, Κωστή Σιδέρη.

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν το διαρκώς εξελισσόμενο όραμα της Ella Resorts για τη σύγχρονη ελληνική φιλοξενία, όπου η υψηλή αισθητική, η δημιουργική γαστρονομία, οι βιωματικές εμπειρίες και η αυθεντική σύνδεση με κάθε προορισμό συνθέτουν μια νέα προσέγγιση της πολυτέλειας.

Τέσσερις προορισμοί, δώδεκα διακρίσεις

Οι φετινές διακρίσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από την παραθαλάσσια πολυτελή φιλοξενία και τις εμπειρίες για οικογένειες και ενήλικες έως την ευεξία και τη συνολική εμπειρία διαμονής, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε resort της συλλογής.

Ella Helea | Ρόδος

Το οικογενειακό resort της Ella Resorts στη Ρόδο απέσπασε τέσσερις διακρίσεις, ως αναγνώριση της σύγχρονης προσέγγισής του στην οικογενειακή φιλοξενία, της προνομιακής παραθαλάσσιας τοποθεσίας του και της υψηλού επιπέδου εμπειρίας διαμονής που προσφέρει:

  • Luxury Beachfront Resort – Europe
  • Luxury Family Beach Resort – Southern Europe
  • Luxury Family Resort – Greece
  • Luxury Resort – Greece

Ella Rocrita | Κρήτη

Το Ella Rocrita στην Κρήτη απέσπασε τρία βραβεία, σημειώνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για ένα από τα νεότερα resorts της συλλογής:

  • Luxury All-Inclusive Resort – Southern Europe
  • Luxury New Resort – Southern Europe
  • Luxury Family Beach Resort – Greece

Ella Elissa | Ρόδος

Το adults-only Ella Elissa στη Ρόδο διακρίθηκε για τη μοναδική ταυτότητα φιλοξενίας του, τις σύγχρονες εμπειρίες διαμονής και την ιδιαίτερη έμφαση στην ευεξία:

  • Luxury Adults Only Resort – Southern Europe
  • Luxury All-Inclusive Resort – Greece
  • Luxury Wellness Resort – Greece

Ella Alkyna | Κέρκυρα

Με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο του Ιονίου, το Ella Alkyna απέσπασε δύο διακρίσεις, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως προορισμού φιλοξενίας για ενήλικες, με έμφαση στην ευεξία:

  • Luxury Adults Only Resort – Europe
  • Luxury Spa Resort – Southern Europe

Συνολικά, τα τέσσερα resorts της Ella Resorts απέσπασαν 12 βραβεία, ενώ η ξεχωριστή βράβευση του CEO του ομίλου, Κωστή Σιδέρη, με τον τίτλο CEO of the Year ανέβασε τον συνολικό αριθμό των διακρίσεων της Ella Resorts στα φετινά World Luxury Hotel Awards σε 13.

Ξεχωριστή διεθνής αναγνώριση για την ηγεσία της Ella Resorts

Πέρα από τις διακρίσεις των resorts, η βραδιά σηματοδότησε μία ακόμη σημαντική επιτυχία, με την απονομή του βραβείου CEO of the Year στον Κωστή Σιδέρη, CEO της Ella Resorts, ως αναγνώριση της ηγεσίας, του στρατηγικού του οράματος και της συμβολής του στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Με αφορμή τις διακρίσεις, ο Κωστής Σιδέρης δήλωσε:

«Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν μια ουσιαστική αναγνώριση του κοινού μας οράματος και, πάνω απ’ όλα, των ανθρώπων που το κάνουν πραγματικότητα καθημερινά. Στην Ella Resorts, φιλοδοξία μας ήταν πάντοτε να δημιουργούμε εμπειρίες φιλοξενίας με ξεχωριστή ταυτότητα, προσωπικό χαρακτήρα και αυθεντική σύνδεση με την Ελλάδα. Η διεθνής αναγνώριση και των τεσσάρων resorts μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αντανακλά την αφοσίωση των ομάδων μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή εξέλιξη της εμπειρίας Ella Resorts, χτίζοντας πάνω σε αυτή τη σημαντική επιτυχία».

Στην τελετή απονομής συμμετείχε επίσης ο Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations & Commercial Officer της Ella Resorts και Πρόεδρος της European Hotel Managers Association (EHMA), ο οποίος πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία της διοργάνωσης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πάνος Αλμυράντης αναφέρθηκε στη σημαντική εξέλιξη της πολυτελούς φιλοξενίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας τη μετάβαση από την υλική πολυτέλεια στην αυθεντικότητα, την εξατομίκευση, τη βιωσιμότητα, την ευεξία και τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο και την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυθεντικής φιλοξενίας, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες μέσα από την προσωπική φροντίδα, την αφοσίωση και το γνήσιο ενδιαφέρον.

Μια ξεχωριστή προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική πολυτελή φιλοξενία

Με μια αναπτυσσόμενη συλλογή resorts σε μερικούς από τους πιο γοητευτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, η Ella Resorts συνεχίζει να διαμορφώνει μια φιλοσοφία φιλοξενίας που υπερβαίνει τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί πολυτέλειας.

Με έμπνευση από την ταυτότητα κάθε τόπου, η συλλογή συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική, τη δημιουργική γαστρονομία, την ευεξία και τις ουσιαστικές εμπειρίες φιλοξενίας, επιτρέποντας σε κάθε resort να εκφράζει τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα.

Οι διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026 αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μοναδικότητα κάθε resort, αλλά και το κοινό όραμα, το πάθος και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το όνομα Ella Resorts.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ELLA RESORTS: Συμφωνία χρηματοδότησης 710 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ELLA RESORTS: Συμφωνία χρηματοδότησης 710 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε στα World Luxury Hotel Awards 2025
Επιχειρήσεις

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε στα World Luxury Hotel Awards 2025

Μπήτρος (Inventio): Είσοδος στην αγροδιατροφή-Επενδύσεις άνω των €2δισ. της HIG
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μπήτρος (Inventio): Είσοδος στην αγροδιατροφή-Επενδύσεις άνω των €2δισ. της HIG

Ella Resorts: Ξεχώρισαν στα «Greek Hotel of the Year Awards»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ella Resorts: Ξεχώρισαν στα «Greek Hotel of the Year Awards»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/10/2026 - 15:04

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι δρομολογεί την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο με «αστυνομικές εξουσίες»

Πολιτική
20/10/2026 - 15:00

Τσίπρας: Να σταματήσει η κοροϊδία και να πάρουν οι κτηνοτρόφοι αυτό που τους αξίζει

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Κρεμλίνο: Προσδοκίες για συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ το επόμενο διάστημα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Ανατολική Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 14:42

ECSA: Τριπλασιασμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ζητούν οι πλοιοκτήτες

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Στη σκιά των πολέμων η παγκόσμια οικονομία – Στο επίκεντρο ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:22

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Πολιτική
20/10/2026 - 14:19

Θεοδωρικάκος για «Δημόκριτο»: Δημιουργούμε νέο Ινστιτούτο για την Ηθική και την Ασφάλεια της Έρευνας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/10/2026 - 14:18

ΕΛ.Α.Σ. Ελλήνων Χριστιανών

Ομόλογα
20/10/2026 - 14:11

Γαλλία: Το κόστος δανεισμού σε υψηλό 14 ετών – Φόβοι για νέα κρίση χρέους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 14:08

Ella Resorts: 12 διεθνείς διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:03

Κάλας: Έρχεται «ιστορική καταιγίδα» επισιτιστικής κρίσης λόγω της Ρωσίας

Ειδήσεις
20/10/2026 - 13:57

Ισπανία: Σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά Vox ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ενόψει εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 13:50

Morningstar DBRS: Πρώτες στη μείωση του κόστους κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 13:43

ΥΠΑ: Άνοδος 5,2% στην επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια

Πολιτική
20/10/2026 - 13:32

Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανεμοδείκτης
20/10/2026 - 13:32

Mπαράζ εγκαινίων με την αγωνία του... «μακέτου»

ΑΜΥΝΑ
20/10/2026 - 13:27

Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Ιδρύματος Ευγενίδου: Τεχνική εκπαίδευση και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 13:27

Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα

Νομίσματα
20/10/2026 - 13:23

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 13:18

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Πολιτική
20/10/2026 - 13:15

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Πολιτική
20/10/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

Εργασιακά
20/10/2026 - 13:00

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Αναλύσεις
20/10/2026 - 12:59

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

Πολιτική
20/10/2026 - 12:57

ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/10/2026 - 12:51

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

Πολιτική
20/10/2026 - 12:32

Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25% 

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:31

Εμανουέλ Μακρόν: Δέκα χρόνια... αποτυχίες φέρνουν τη Λεπέν

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:28

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ