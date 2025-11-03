Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε στα World Luxury Hotel Awards 2025
Επιχειρήσεις
13:24 - 03 Νοε 2025

Ο όμιλος απέσπασε 9 πολύ σημαντικές βραβεύσεις στα WLHA και πολλαπλές βραβεύσεις σε άλλους κορυφαίους θεσμούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Τα Ella Resorts, η αλυσίδα των 5 αστέρων eco-chic ξενοδοχείων σε προορισμούς της Μεσογείου, διακρίθηκαν στα 19α World Luxury Hotel Awards, τοποθετώντας το brand ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της πολυτελούς φιλοξενίας. Οι διακρίσεις έρχονται ως αναγνώριση της ιδιαίτερης φιλοσοφίας των Ella Resorts να δημιουργούν εμπειρίες που εμπνέουν, συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο και αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε προορισμού.

Η πιο σημαντική διάκριση της φετινής χρονιάς αφορά το Elissa Lifestyle Beach Resort (Adults Only) στη Ρόδο, το οποίο αναδείχθηκε Luxury Adults Only Resort – Global Winner, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το Elissa κατέκτησε και τους τίτλους Luxury Adults Only Beach Resort – Europe και Luxury Lifestyle Resort – Southern Europe, αναδεικνύοντας το ως κορυφαίο προορισμό για ενήλικες.

Αντίστοιχα, το Helea Lifestyle Beach Resort στη Ρόδο και το Álkyna Lifestyle Beach Resort (Adults Only) στην Κέρκυρα απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας τη θέση των Ella Resorts ανάμεσα στα κορυφαία brands πολυτελούς φιλοξενίας της Μεσογείου.

O Πάνος Αλμυράντης, Chief Growth & Commercial Officer των Ella Resorts και πρόεδρος του European Hotel Managers Association τιμήθηκε ξεχωριστά στα World Luxury Hotel Awards 2025 για τη συνολική του προσφορά στον χώρο της φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που τα World Luxury Hotel Awards απονέμουν προσωπική βράβευση σε επαγγελματία του κλάδου, αναγνωρίζοντας έτσι έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της ελληνικής φιλοξενίας για την πολυετή του εμπειρία και την ηγετική του παρουσία στη διεθνή τουριστική σκηνή.

Τα Ella Resorts διακρίθηκαν επίσης στα Greek Hospitality Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής φιλοξενίας. Ξεχώρισε το Elissa Lifestyle Beach Resort, το οποίο απέσπασε το Gold Award στην κατηγορία Best Greek Adults Only Hotel, ενώ τα υπόλοιπα resorts του Ομίλου απέδειξαν για ακόμη μια φορά την ποιότητά τους με επιπλέον σημαντικές διακρίσεις.

Ιδιαίτερη τιμητική στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του πρωτοποριακού γαστρονομικού concept «Breakfast Stories», curated by Chef Αλέξανδρος Τσιοτίνης που τιμήθηκε με Silver Award για την ανάδειξη της παράδοσης του Ελληνικού πρωινού μέσα από δημιουργικές, βιώσιμες και τοπικά εμπνευσμένες προτάσεις. To concept έχει προσωπικά εμπνευστεί και επιμελείται ο αναγνωρισμένος με Michelin αστέρι chef Αλέξανδρος Τσιοτίνης. Η συνεργασία μαζί του εκφράζει τη δέσμευση των Ella Resorts να επενδύουν στη γαστρονομία ως βασικό πυλώνα της εμπειρίας φιλοξενίας, συνδυάζοντας αυθεντικότητα και δημιουργικότητα.

Οι νέες αυτές βραβεύσεις προστίθενται στις πολλαπλές επιτυχίες των Ella Resorts, όπως στα Haute Grandeur Global Awards, όπου ο Όμιλος ξεχώρισε για την ποιότητα των εγκαταστάσεων και την πρωτοτυπία των υπηρεσιών του, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της μεσογειακής φιλοξενίας.

Τα Ella Resorts προσφέρουν φιλοξενία υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας αυθεντικές και αξέχαστες εμπειρίες για κάθε επισκέπτη, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη σύγχρονη πολυτέλεια με τη γνήσια ελληνική φιλοξενία.

Με αφορμή τα πρόσφατα βραβεία σε τρεις πολύ σημαντικούς θεσμούς, ο Κωστής Σιδέρης, CEO των Ella Resorts, δήλωσε:

«Η αναγνώρισή μας στα World Luxury Hotel Awards αλλά και στους θεσμούς Greek Hospitality Awards 2025 και Haute Grandeur Global Awards, αποτελεί σημαντική επιβράβευση για όλη την ομάδα των Ella Resorts. Κάθε διάκριση που λαμβάνουμε επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχουμε στον κλάδο του hospitality, ο οποίος αποτελεί ισχυρό κεφάλαιο για την εθνική οικονομία. Στόχος μας είναι η πολυτέλεια με πρόσημο τη βιωσιμότητα, η αυθεντική ελληνική φιλοξενία και η επιστροφή αξίας στις τοπικές κοινωνίες όπου βρίσκονται τα ξενοδοχεία μας.»

