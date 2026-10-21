Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

Σε τροχιά αναπροσαρμογής των περιβαλλοντικών υποδομών του εισέρχεται το πεντάστερο Robinson Club Ierapetra στην Κρήτη, το οποίο συνδέεται με τον όμιλο TUI. Πιο συγκεκριμένα, η νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίνει την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ξενοδοχειακής μονάδας, εισάγοντας αλλαγές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των αναγκών σε νερό, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η απόφαση, που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026, παρατείνει την ισχύ της περιβαλλοντικής έγκρισης έως τις 22 Οκτωβρίου 2033, επικαιροποιώντας παράλληλα τα δεδομένα λειτουργίας του συγκροτήματος. Η δυναμικότητά του διαμορφώνεται πλέον σε 780 κλίνες, από 800 που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ένα από τα κτίρια που είχαν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό δεν κατασκευάστηκε.

Την ίδια στιγμή, θετική μεταβολή καταγράφουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Στέλλα Πόλαρις Κρέτα, η οποία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο. Κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα ανήλθαν σε 17,06 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,2%, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν αισθητά σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Στο επίκεντρο η επάρκεια νερού και η περιβαλλοντική διαχείριση

Το Robinson Club Ierapetra βρίσκεται στη θέση Άγιοι Τεσσαράκοντα, στον Δήμο Ιεράπετρας, σε έκταση περίπου 111 στρεμμάτων, με πρόσβαση από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας.

Η τροποποιημένη περιβαλλοντική αδειοδότηση περιγράφει μια οργανωμένη ξενοδοχειακή ανάπτυξη με ισόγεια και διώροφα συγκροτήματα δωματίων, χώρους εστίασης και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, καθώς και πισίνες και υποδομές άθλησης και αναψυχής. Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε 321 δωμάτια, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταγράφονται 330, διαφοροποίηση που αποτυπώνεται στα δύο σχετικά έγγραφα.

Κεντρική θέση στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις κατέχει η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης και δυνατότητα παραγωγής έως 500 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.

Η συγκεκριμένη υποδομή συνδέεται με τις δυσκολίες πλήρους κάλυψης των υδρευτικών αναγκών του ξενοδοχείου από το δημοτικό δίκτυο της Ιεράπετρας. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών και της τήρησης των σχετικών όρων.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην υδροδότηση. Ο νέος σχεδιασμός εγκαταλείπει την αρχική πρόβλεψη για αξιοποίηση γεωθερμίας, ενώ στην κουζίνα προβλέπεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αντί υγραερίου. Επιπλέον, επεκτείνονται οι εκτάσεις που μπορούν να αρδεύονται με επεξεργασμένα λύματα και αναδιαμορφώνονται οι κολυμβητικές δεξαμενές.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τη διαχείριση της ιλύος που προκύπτει από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Μετά την απαιτούμενη σταθεροποίηση και ξήρανση, προβλέπεται η διάθεσή της στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική έγκριση.

Έσοδα 17,06 εκατ. ευρώ και άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας

Παράλληλα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές, η οικονομική εικόνα της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 17,06 εκατ. ευρώ, έναντι 14,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 16,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA ανήλθαν σε 3,86 εκατ. ευρώ, από 2,34 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 65%.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 914.000 ευρώ, αντιστρέφοντας την εικόνα της προηγούμενης χρήσης, όταν είχε καταγραφεί ζημία 565.000 ευρώ.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν μεταφράστηκε ακόμη σε επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία. Οι ζημιές προ φόρων υποχώρησαν στα 1,26 εκατ. ευρώ, από 3,48 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων παρέμεινε αρνητικό, με ζημιές 1,34 εκατ. ευρώ έναντι 3,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν, επομένως, αύξηση των εσόδων και αισθητή βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή της εταιρείας σε θετικό καθαρό αποτέλεσμα.

Υποχώρηση του δανεισμού στα 46,24 εκατ. ευρώ

Σημαντικό μέγεθος για την οικονομική θέση της εταιρείας εξακολουθεί να αποτελεί ο δανεισμός της, ο οποίος στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 46,24 εκατ. ευρώ, έναντι 50,46 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 2,55 εκατ. ευρώ από 2,34 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις, περιορίστηκαν στα 7,06 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης, οι συνεργασίες με εταιρείες του ομίλου TUI μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της πληρότητας του ξενοδοχείου. Ωστόσο, στην οικονομική εικόνα εξακολουθούν να επιδρούν εξωγενείς παράγοντες, με το ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να αποτελούν βασικές πηγές αβεβαιότητας.

Σημειώνεται ότι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα είναι ο Μιχαήλ Πεδιαδιτάκης, αντιπρόεδρος ο Thomas Linder και μέλος ο Thorsten Wolke.