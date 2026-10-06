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Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:15 - 06 Οκτ 2026

Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV

Νίκος Λιβανός

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Το νέο Skoda Peaq, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ελληνικό κοινό στην Auto Athina 2026, σημείωσε ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV, διανύοντας 936 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda ταξίδεψε από τη Mladá Boleslav της Τσεχίας έως το παραθαλάσσιο Zandvoort της Ολλανδίας, με μέση κατανάλωση μόλις 9,2 kWh/100 χλμ., σε μια δοκιμή που σχεδιάστηκε για να αναδείξει τις μέγιστες δυνατότητες αποδοτικότητας του μοντέλου.

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκονται δύο στελέχη της Skoda Auto: ο Marek Jež, επικεφαλής του μοντέλου Peaq, και ο Jakub Krs, υπεύθυνος για τη στρατηγική μπαταριών υψηλής τάσης. Το ερώτημά τους ήταν απλό: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το νέο επταθέσιο SUV με την ενέργεια μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας; Την απάντηση έδωσε ένα Skoda Peaq 90 παραγωγής, με τους δύο να εναλλάσσονται στο τιμόνι και την προσπάθεια να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του οργανισμού πιστοποίησης TÜV SÜD.

Αποδοτικότητα στην πράξη

Για να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, οι δύο οδηγοί επέλεξαν προσεκτικά τη διαδρομή και ακολούθησαν έναν τρόπο οδήγησης προσανατολισμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

«Θέλαμε να δείξουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία όταν αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές της. Επιλέξαμε την καταλληλότερη διαδρομή και προσαρμόσαμε ανάλογα τον τρόπο οδήγησής μας, ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη αυτονομία», δήλωσε ο Jakub Krs.

Όπως διευκρίνισε ο Marek Jež, η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε διαφορετικό χαρακτήρα από την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου: «Στην καθημερινότητά τους, οι πελάτες είναι απίθανο να οδηγούν με αυτόν τον τρόπο. Θα απολαμβάνουν, όμως, όλα όσα προσφέρει το Peaq σε οδηγική συμπεριφορά, infotainment και άνεση».

Το Peaq 90 έχει πιστοποιημένη αυτονομία έως 647 χιλιόμετρα κατά WLTP, η οποία προκύπτει από τον προβλεπόμενο κύκλο δοκιμών και τις συνθήκες οδήγησης που αυτός περιλαμβάνει. Στη συγκεκριμένη δοκιμή οικονομικής οδήγησης, κάλυψε 289 χιλιόμετρα περισσότερα, ξεπερνώντας την τιμή WLTP κατά σχεδόν 45%.

Η τεχνολογία που έκανε τη διαφορά

Το Peaq 90 της δοκιμής διέθετε μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 91 kWh, από τις οποίες οι 86 kWh είναι ωφέλιμες, ηλεκτροκινητήρα ισχύος 210 kW και κίνηση στους πίσω τροχούς. Εφοδιαζόταν με ζάντες 19 ιντσών και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης του βασικού εξοπλισμού.

Στην επίδοση συνέβαλε και η αεροδυναμική σχεδίαση του μοντέλου. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,249, το Peaq περιορίζει την αντίσταση του αέρα, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την ενέργεια της μπαταρίας του.

936 χιλιόμετρα, τρεις χώρες, μία φόρτιση

Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026, από την έδρα της Skoda στη Mladá Boleslav. Η διαδρομή συνεχίστηκε μέσα από τη Γερμανία, με στάσεις για αλλαγή οδηγού, ξεκούραση και φαγητό, και το πλήρωμα έφτασε στην Ολλανδία νωρίς το επόμενο πρωί. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο Zandvoort, στις ολλανδικές ακτές. Το Peaq είχε διανύσει 936 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί επαναφόρτιση, καταγράφοντας μέση κατανάλωση ενέργειας μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.

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