Πωλήσεις ΙΧ: Τα μοντέλα βενζίνης έπεσαν κάτω από το 50%

Η Nikkei ανακοίνωσε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου την περασμένη εβδομάδα , τα οποία δείχνουν ότι οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, στις 20,25 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου.

Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αποτελούν πλέον μειονότητα στις παγκόσμιες πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Τα οχήματα που κινούνται μόνο με βενζίνη αποτελούσαν το 49% των παγκόσμιων πωλήσεων καινούργιων οχημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, από 73% το 2021.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ότι η βενζίνη έχει μειωθεί κάτω από το μισό. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: τα περισσότερα αυτοκίνητα που παίρνουν τη θέση τους εξακολουθούν να έχουν ρεζερβουάρ βενζίνης.

Η Nikkei ανακοίνωσε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου την περασμένη εβδομάδα , τα οποία δείχνουν ότι οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, στις 20,25 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου.

Το μερίδιό τους μειώθηκε τρεις μονάδες σε ένα μόνο έτος, από 52% σε 49%.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 12% στα 6,87 εκατομμύρια μονάδες και κατέλαβαν το 17% της αγοράς, σημειώνοντας αύξηση τριών μονάδων. Τα συμβατικά υβριδικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 10% στα 7,27 εκατομμύρια μονάδες, ή 18%.

Τα υβριδικά οχήματα υπολογίζονται ξεχωριστά και ξεπέρασαν τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία κατά το πρώτο εξάμηνο, κατά 7,27 εκατομμύρια έναντι 6,87 εκατομμυρίων. Ένα υβριδικό είναι ένα αυτοκίνητο βενζίνης που καταναλώνει λιγότερη βενζίνη. Τα ντίζελ και τα plug-in υβριδικά βρίσκονται στο υπόλοιπο 16%.

Οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν περισσότερο στην Κίνα, κατά 26%, ακολουθούμενη από την Ευρώπη στο 13%.