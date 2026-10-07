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Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:38 - 07 Οκτ 2026

Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA

Νίκος Λιβανός

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Η Suzuki δίνει δυναμικό «παρών» στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας μία γκάμα που εκφράζει τις διαχρονικές αξίες της μάρκας και παράλληλα τη μετάβασή της στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Αιχμή του δόρατος είναι το νέο Suzuki e VITARA, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας, το οποίο παρουσιάζεται σε δικίνητη έκδοση 2WD αλλά και με το προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης ALLGRIP-e.

Ιδιαίτερα έντονο είναι από τις πρώτες ημέρες της έκθεσης το ενδιαφέρον των επισκεπτών για το νέο μοντέλο, με τα test drives του e VITARA να έχουν ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή. Φίλοι της Suzuki, αλλά και οδηγοί που γνωρίζουν καλά τη φιλοσοφία της μάρκας, θέλουν να αποκτήσουν μία σύντομη οδηγική εμπειρία από το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki και να διαπιστώσουν πώς στοιχεία που αποτελούν μέρος του DNA της εταιρείας –η ευκολία οδήγησης, η πρακτικότητα, η αποδοτικότητα και, στην έκδοση ALLGRIP-e, η τεχνογνωσία στην τετρακίνηση– περνούν στη νέα εποχή.

Ένα Suzuki που «ζωντανεύει» για τους μικρούς επισκέπτες

Ξεχωριστή θέση στο stand έχει το Suzuki Kids Corner, μια διαδραστική εμπειρία σχεδιασμένη για τους μικρούς επισκέπτες της έκθεσης. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο Suzuki που τους αρέσει, να το ζωγραφίσουν στο χαρτί χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και, στη συνέχεια, να δουν τη δημιουργία τους να «ζωντανεύει» σε μεγάλη οθόνη και να κινείται μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο, η επίσκεψη στο περίπτερο μετατρέπεται σε μια ευχάριστη οικογενειακή εμπειρία, δίνοντας στα παιδιά τον δικό τους χώρο δημιουργίας και παιχνιδιού.

Suzuki e VITARA: Η ηλεκτρική εποχή της Suzuki είναι εδώ

Το e VITARA, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της Suzuki, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e και διατίθεται σε εκδόσεις 2WD και τετρακίνητες ALLGRIP-e, με μπαταρίες 49 και 61 kWh. Η έκδοση 2WD 49 kWh αποδίδει 144 ίππους, ενώ η 2WD 61 kWh 174 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 426 χλμ. Η κορυφαία ALLGRIP-e, με δύο ανεξάρτητα eAxles, αποδίδει 184 ίππους και 307 Nm ροπής, με αυτονομία έως 395 χλμ. Ήδη από την έκδοση GL ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 18", θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, Navigation, κάμερα οπισθοπορείας και ολοκληρωμένο Suzuki Safety Support. Η τιμή του e VITARA ξεκινά από 24.670 € (περιλαμβάνεται η προωθητική ενέργειας αξίας 3.000 € και η επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 €).

Suzuki VITARA: Πλούσιος εξοπλισμός και αυθεντική τετρακίνηση

Το VITARA συνδυάζει compact διαστάσεις και αυθεντικό SUV χαρακτήρα με οικονομία και ευκολία στην καθημερινή χρήση. Ο 1.4 BOOSTERJET με υβριδικό σύστημα 48V αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής και συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ διατίθεται και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP SELECT. Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ο πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση GL, με αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 17", οθόνη πολυμέσων 9" με Navigation, κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto™, Suzuki Connect και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Οι τιμές του VITARA ξεκινούν από 20.880 €.

Suzuki S-CROSS: Χώροι, άνεση και ολοκληρωμένος εξοπλισμός

Το S-CROSS αποτελεί την οικογενειακή SUV πρόταση της Suzuki, συνδυάζοντας άνετους χώρους και πρακτικότητα με αποδοτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό. Ο 1.400άρης κινητήρας με το υβριδικό σύστημα αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής, συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και διατίθεται και με τετρακίνηση ALLGRIP SELECT. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, άνεσης και ασφάλειας, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται στοιχεία όπως Full LED φωτιστικά σώματα, οθόνη infotainment 9" με Navigation, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και κάμερα 360°. Οι τιμές του S-CROSS ξεκινούν από 22.190 €.

Suzuki SWIFT: Οικονομικό, αξιόπιστο και fun to drive

Το SWIFT παραμένει πιστό στη φιλοσοφία ενός ελαφρού, ευέλικτου και αποδοτικού compact αυτοκινήτου, συνδυάζοντας την ευκολία στην πόλη με τον ευχάριστο οδηγικό χαρακτήρα. Ο κινητήρας 1,2 λίτρων συνεργάζεται με το υβριδικό σύστημα 12V SHVS, ενώ το μοντέλο διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και ακόμη και σε τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για την κατηγορία. Ήδη από τη βασική GL διαθέτει LED προβολείς, οθόνη πολυμέσων 9" με Navigation, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, Suzuki Connect και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας. Η τιμή του SWIFT ξεκινά από 17.090 €.

Έως 10 χρόνια εγγύηση Suzuki

Την ολοκληρωμένη εμπειρία ιδιοκτησίας συμπληρώνει το πρόγραμμα εγγύησης της Suzuki, που μπορεί να προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια (ή 200.000 χλμ.) και κάλυψη μπαταρίας (υβριδικής ή ηλεκτρικής) έως και 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα σιγουριάς του κατόχου και υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της μάρκας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της.

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