Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Ακινητοποιημένος για άγνωστο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ο μετροπόντικας στην Κυψέλη, καθώς υπάρχουν ακόμα ανησυχίες σχετικά με τη στατικότητα ορισμένων κτιρίων στην περιοχή.

Η ασφάλεια των κατοίκων αποτελεί ασφαλώς προτεραιότητα και μετά τις αποκαλύψεις πως το πέρασμα του μετροπόντικα προκάλεσε ρωγμές σε δεκάδες κτίρια, το έργο τραβά... χειρόφρενο.

Ακόμα και ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νίκος Ταχιάς, παραδέχθηκε την Τετάρτη (7/10) μιλώντας στο Mega News πως δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. To έργο της επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό έχει «παγώσει» και ουδείς γνωρίζει πότε θα επανεκκινήσει.

Όλα εξαρτώνται από το πότε θα υπάρξει σαφής αιτιολογία του προβλήματος που προκάλεσε τις ζημιές και δικαίως έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Κυψέλης.

Ο μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος για περισσότερους από 4 μήνες στην περιοχή της Κυψέλης (περίπου 200 μέτρα μετά την πλατεία Κυψέλης, προς Σπετσών - Ζακύνθου). Σημειώνεται δε πως ο μετροπόντικας δεν μπορεί να μείνει ακίνητος για απεριόριστο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να επαναλειτουργήσει.

Ο κ. υφυπουργός άφησε βέβαια να εννοηθεί πως αποτελεί ευθύνη της αναδόχου εταιρείας να αποφανθεί αν αυτή η εξέλιξη προκλήθηκε από συγκεκριμένο λάθος στη διαδικασία ή αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός.

Κι επειδή συζητάμε το τελευταίο διάστημα για το κυκλοφοριακό και το οποίο συνδέεται άμεσα με τα μέσα μεταφοράς, είναι σαφές πως οι παραπάνω εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Είτε ο μετροπόντικας επανεκκινήσει σε ένα μήνα ή μετά τις εκλογές, η επέκταση της συγκεκριμένης γραμμής θα καθυστερήσει σημαντικά και ήδη θεωρείται ουτοπικός ο στόχος να λειτουργήσει το 2032.

Όσο για τις αποζημιώσεις στους κατοίκους, εφόσον επιδικαστούν από τη Δικαιοσύνη, ο κ. Ταχιάος τόνισε πως αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της ΑΒΑΞ, που είναι ανάδοχος του έργου.