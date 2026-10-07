ΗΣΑΠ: Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της γραμμής 1 – Τι αλλάζει

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, τον ιστορικό ΗΣΑΠ, ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς έχουν περάσει 22 χρόνια από την τελευταία φορά που προστέθηκε νέο τροχαίο υλικό στη συγκεκριμένη γραμμή, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης των συρμών της.

Πριν ενταχθεί στην καθημερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο συρμός πέρασε επιτυχώς από όλες τις προβλεπόμενες εργοστασιακές, τεχνικές και λειτουργικές δοκιμές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διαδικασίες πιστοποίησης που απαιτούνται για την ασφαλή ένταξή του στην επιβατική λειτουργία.

Ο συγκεκριμένος συρμός είναι ο πρώτος από συνολικά 14 συρμούς της 8ης παραλαβής που πρόκειται να υποβληθούν σε πλήρη ανακατασκευή στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στο στάδιο των στατικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις του Βόλου, όπου πραγματοποιείται το έργο. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, βρίσκονται ταυτόχρονα υπό ανακατασκευή τέσσερις συρμοί. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ολόκληρο το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2027.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, χαρακτήρισε την ένταξη του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα του σχεδιασμού για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ. Όπως ανέφερε, το σχέδιο περιλαμβάνει όχι μόνο την ανανέωση του τροχαίου υλικού, αλλά και την ανακαίνιση των σταθμών και τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, την ενίσχυση των υποδομών και των εργασιών συντήρησης της Γραμμής, καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων, να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους και να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες στους επιβάτες. Όπως σημείωσε, η αλλαγή των μέσων μαζικής μεταφοράς συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιος Κοτταράς, τόνισε ότι η κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον ΗΣΑΠ. Όπως ανέφερε, με σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και τον ιδιαίτερο ρόλο της Γραμμής 1, η ΣΤΑ.ΣΥ. επενδύει στην αναβάθμιση και το μέλλον της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιδίωξη είναι η Γραμμή 1 να γίνει πιο σύγχρονη και αξιόπιστη για το επιβατικό κοινό, δημιουργώντας παράλληλα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση των δρομολογίων και τη μείωση των χρονικών αποστάσεων μεταξύ των συρμών. Ο κ. Κοτταράς ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίηση του απαιτητικού έργου, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με συνέπεια, ώστε ο ιστορικός ΗΣΑΠ να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των επιβατών.

Νέα τεχνολογία στους συρμούς της Γραμμής 1

Οι συγκεκριμένοι συρμοί βρίσκονται σε λειτουργία στη Γραμμή 1 από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχουν πλέον συμπληρώσει περισσότερα από 40 χρόνια υπηρεσίας. Η πλήρης ανακατασκευή τους κρίθηκε αναγκαία τόσο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων συντήρησης που συνεπάγεται η παλαιότητά τους όσο και εξαιτίας της ολοένα μεγαλύτερης δυσκολίας στην εξεύρεση διαθέσιμων ανταλλακτικών.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το αποτέλεσμα ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έναν νέο συρμό, ο οποίος όμως βασίζεται στο υπάρχον μεταλλικό αμάξωμα. Από τον αρχικό συρμό διατηρείται το μεταλλικό σασί, ενώ σχεδόν όλα τα υπόλοιπα βασικά συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται με σύγχρονα.

Οι παλαιοί κινητήρες αντικαθίστανται από νέους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης. Παράλληλα, εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός και πνευματικός εξοπλισμός, σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης των επιβατών, καθώς και αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας.

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται οι ανακατασκευασμένοι συρμοί να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αξιοπιστία για τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Οι εργασίες ανακατασκευής δεν αφορούν αποκλειστικά τα μηχανολογικά και τεχνικά συστήματα των συρμών. Περιλαμβάνουν σημαντικές παρεμβάσεις και στο εσωτερικό τους, οι οποίες θα γίνονται άμεσα αντιληπτές από το επιβατικό κοινό.

Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών που αποκτούν οι ανακατασκευασμένοι συρμοί περιλαμβάνονται:

Σύστημα παρακολούθησης μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV).

Νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιβατών.

Βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης και εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μετακίνηση επιβατών με αμαξίδια.

Πλήρως ανανεωμένο εσωτερικό, με φωτισμό LED, νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους επιβάτες.

Στόχος τα συχνότερα δρομολόγια και οι μικρότερες χρονοαποστάσεις

Η ανακατασκευή των 14 συρμών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη συνολική βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συρμών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν μια γραμμή με ιδιαίτερη ιστορική αλλά και συγκοινωνιακή σημασία για την Αθήνα, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό επιβατών.

Το έργο της ανακατασκευής πραγματοποιείται στον Βόλο από την ισπανική εταιρεία CAF, για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ., και χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ.