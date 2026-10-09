ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Κλίμακα, νέες δυνατότητες και στρατηγικές συνεργασίες κρίνουν την επιτυχία στην τραπεζική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:11 - 09 Οκτ 2026

Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Κλίμακα, νέες δυνατότητες και στρατηγικές συνεργασίες κρίνουν την επιτυχία στην τραπεζική

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τις προϋποθέσεις που θα καθορίσουν τους νικητές της επόμενης δεκαετίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο ανέδειξε ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Banktech 2026, υπογραμμίζοντας ότι η κλίμακα, το εύρος των υπηρεσιών και οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των τραπεζών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, σε μια ολοένα και πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά – είτε πρόκειται για τις κεφαλαιαγορές, τις άμεσες πληρωμές, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, είτε για το ψηφιακό ευρώ – ο χρηματοοικονομικός κλάδος καλείται πλέον να αναπτύξει μεγαλύτερη κλίμακα και ισχυρά δίκτυα, ώστε να επιδείξει την απαραίτητη ανταγωνιστικότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Η κλίμακα δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγαρυφάλλου, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη κλίμακας επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση του σταθερού κόστους στον κλάδο, για επενδύσεις σε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση. Ωστόσο, όπως επισήμανε, οι τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας εν προκειμένω βρίσκονται πλέον σε μία καλύτερη αφετηρία σε σχέση με το παρελθόν καθώς η ποιότητα του ενεργητικού, η κερδοφορία, η πιστωτική επέκταση τους κινείται πλέον κοντά η ανώτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πώς θα επιτευχθεί η κλίμακα

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπαγαρυφάλλου τόνισε πως είναι σημαντικό να κατέχει κανείς κρίσιμο μέγεθος και ηγετική θέση σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Alpha Bank στην Κύπρο, όπου με την προσθήκη της AstroBank, έγινε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην αγορά, ενώ αντίστοιχα στη Ρουμανία, η συνένωση των δραστηριοτήτων της Alpha Bank με εκείνες της UniCredit δημιούργησε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Επί της αρχής και οι δύο στρατηγικές κινήσεις αφορούν την τοποθέτηση κεφαλαίων εκεί που μπορεί να υπάρξει κλίμακα.

Η κλίμακα αποτυπώνεται και στο εύρος των δυνατοτήτων. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγαρυφάλλου, μια τράπεζα μεσαίου μεγέθους μπορεί να είναι ανταγωνιστική στις αγορές παρουσίας, όταν είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, από την επενδυτική τραπεζική έως τη διαχείριση κεφαλαίων και την ασφάλιση. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, «το εύρος των επιλογών έχει κρίσιμη σημασία και για την ελληνική αγορά», καθώς υπάρχουν σήμερα ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται και σημαντικές ευκαιρίες για τραπεζική διαμεσολάβηση και για τη διοχέτευση αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Η τρίτη κρίσιμη διάσταση για τις τράπεζες της επόμενης δεκαετίας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη δικτύων και συνεργειών. «Όπου μια τράπεζα δεν μπορεί να αποκτήσει γρήγορα εμβέλεια μόνη της, οφείλει να την αποκτήσει μέσω συνεργασιών, όπως ακριβώς έχει κάνει η Alpha Bank με τη UniCredit: μέσω της συνεργασίας αυτής παρέχουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε ένα δίκτυο που καλύπτει δεκατρείς ευρωπαϊκές αγορές, ενώ παράλληλα η UniCredit ενισχύει τους δεσμούς της με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πιστωτικές αγορές της ευρωζώνης», επισήμανε ο Deputy CEO της Alpha Bank.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγαρυφάλλου ανέδειξε την ανάγκη για ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, ώστε κεφάλαια και ρευστότητα να κινούνται στην Ευρώπη τόσο ελεύθερα όσο και το ευρώ, καθώς σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις , περίπου 230 δισ. ευρώ ρευστότητας παραμένουν εγκλωβισμένα σε θυγατρικές, εντός των εθνικών ορίων των κρατών-μελών. Αντίστοιχα, σημαντική είναι και η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θα γεφυρώσει αποτελεσματικότερα τις αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών με παραγωγικές επενδύσεις.

«Μια συνεκτική Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές τράπεζες σε κάθε περιοχή της, και οφείλουμε να φροντίσουμε ότι στο μέλλον οι Τράπεζες της ΝΑ Ευρώπης θα βρίσκονται σε ισχυρή θέση ανάμεσα σε αυτές», σημείωσε.

Ενιαία εμπειρία για τους πελάτες με παρουσία σε 4 αγορές

Σε ερώτηση για το πώς η Alpha Bank μετατρέπει την παρουσία της σε τέσσερις χώρες - Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο - σε μια ενιαία εμπειρία για τους πελάτες της, ο κ. Παπαγαρυφάλλου ανέδειξε τρεις προϋποθέσεις που το κάνουν εφικτό: ενιαία διαδικασία ένταξης πελάτη (onboarding), ενιαία γκάμα προϊόντων και ενιαίο μοντέλο κάλυψης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «ένας επιχειρηματίας στo Hνωμένο Βασίλειο, με εταιρία στην Κύπρο και οικογένεια στην Ελλάδα, θα πρέπει να ταυτοποιείται στην τράπεζά του μία φορά»».

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Alpha Bank εγκαινίασε φέτος δυνατότητες digital onboarding για διεθνείς πελάτες, ώστε Έλληνες, Κύπριοι αλλά και πελάτες άλλων εθνικοτήτων που ζουν στο εξωτερικό και έχουν δεσμούς με την Ελλάδα ή την Κύπρο να μπορούν να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με την Τράπεζα εξ’ αποστάσεως. «Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ξεχωριστές αγορές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μία, θα λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ενιαίου μοντέλου κάλυψης πελατών που έχουμε διαμορφώσει, συνδυάζοντας την τοπική γνώση με την ευρωπαϊκή δικτύωση και τεχνογνωσία», σημείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Όσον αφορά το ενιαίο φάσμα προϊόντων, όπως εξήγησε, «επενδύουμε στη δημιουργία κεντρικών μονάδων παραγωγής» στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των πληρωμών», και προσθέτουμε πρόσθετες δυνατότητες και επιλογές για τους Πελάτες μας συνεργαζόμενοι με την UniCredit.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 15:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν
Ομόλογα

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank
Αναλύσεις

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Το παράδοξο της ελληνικής ενέργειας: Ακριβότερα καύσιμα, περισσότερες εξαγωγές ρεύματος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το παράδοξο της ελληνικής ενέργειας: Ακριβότερα καύσιμα, περισσότερες εξαγωγές ρεύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/10/2026 - 16:39

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Οικονομία
09/10/2026 - 16:33

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:32

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:25

Γερμανία: Αποδέσμευση έως 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μετά τη συμφωνία της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:20

Επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων με την υποστήριξη του Allwyn Forward

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:18

Σαξονία-Άνχαλτ: Η BMW γυρίζει την πλάτη στην AfD, που στρέφεται στην Tesla

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:17

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 16:12

Αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις οι αλιείς: Περιμένουν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:11

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους €2 τρισ. στην ΕΕ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:59

Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 15:54

Ο Στίβεν Κινγκ περιέλαβε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
09/10/2026 - 15:48

Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:46

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:34

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Δεν θα συμβιβαστούμε με τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους»

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:33

Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

Οικονομία
09/10/2026 - 15:22

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 15:19

Wall Street: «Χρυσό» τρίμηνο $19 δισ. για τις μετοχές – Οι πρωταγωνιστές και οι… ριγμένοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2026 - 15:11

Παπαγαρυφάλλου (Alpha Bank): Κλίμακα, νέες δυνατότητες και στρατηγικές συνεργασίες κρίνουν την επιτυχία στην τραπεζική

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/10/2026 - 15:08

Ο ρόλος της Βουλής στο ντέρμπι του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:06

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:01

«Οργή» Μερτς για την παρουσία Σρέντερ στα γενέθλια του Πούτιν

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 14:50

ΕΕ: «Στο τραπέζι» η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών

Πολιτική
09/10/2026 - 14:46

Μαργαρίτης: «Αδειάζει» τον Κωνσταντόπουλο για την αντιπαράθεσή του με την Παπαδοπούλου

Οικονομία
09/10/2026 - 14:45

Ανάκαμψη για το Bitcoin μετά το sell off – Εκροές στα crypto ETF

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:35

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:13

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών

Πολιτική
09/10/2026 - 14:10

Χρηστίδης: Να καλυφθούν άμεσα τα «εκ παραδρομής» κενά στα σχολεία του Νοτίου Τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:02

Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:57

Χίτλερ Μουσολίνι: Ένα όνομα που δύσκολα περνά απαρατήρητο στις εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:50

Από το «Dexit» στον συμβιβασμό: Η AfD μαλακώνει τη στάση της για το ευρώ με το βλέμμα στην εξουσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ