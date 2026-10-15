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Alpha Bank: Χρηματοδότηση Καράτζη - Metlen στο mega project των €170 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:03 - 15 Οκτ 2026

Alpha Bank: Χρηματοδότηση Καράτζη - Metlen στο mega project των €170 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας

Reporter.gr Newsroom

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Η Alpha Bank συμμετείχε στη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου αυτοτελούς συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές (BESS) στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το έργο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε λειτουργία στη Θεσσαλία, υλοποιήθηκε από την ΚΑΡΜΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου Καράτζη και της METLEN. Με εγκατεστημένη ισχύ 330 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 790 MWh, αποτελεί σημαντική προσθήκη στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας της χώρας, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ηλεκτρικού συστήματος να αποθηκεύει και να αξιοποιεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Η Alpha Bank ενήργησε ως αποκλειστικός διοργανωτής και δανειστής παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 56 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας παράλληλα τη συμμετοχή του ΤΑΑ που συνέβαλε με 81 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 33 εκατ. ευρώ που συμπληρώνει τη συνολική χρηματοδότηση των 170 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε από τους επενδυτές του έργου.

Η μονάδα βρίσκεται πλέον σε λειτουργία και αποτελεί το μεγαλύτερο αυτοτελές σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές στην Ελλάδα, συνιστώντας σημαντική επένδυση στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή της μετάβαση.

Το έργο αξιοποιεί τις επενδυτικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία του Ομίλου Καράτζη και της METLEN, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση της Alpha Bank στη χρηματοδότηση έργων και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Επικεφαλής Corporate and Institutional Banking της Alpha Bank, Νίκος Νεζερίτης δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης, σε συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη και τη METLEN, δύο μακροχρόνιους και πολύτιμους συνεργάτες της Alpha Bank, με τους οποίους μοιραζόμαστε την ισχυρή δέσμευση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξής της. Η αποθήκευση ενέργειας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα επιταχύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό της σύστημα. Στην Alpha Bank, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε αυτή τη μετάβαση, παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε επενδύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πράσινης ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έμπρακτης υλοποίησης αυτής της δέσμευσης".

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