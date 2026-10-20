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Morningstar DBRS: Πρώτες στη μείωση του κόστους κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:50 - 20 Οκτ 2026

Morningstar DBRS: Πρώτες στη μείωση του κόστους κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom

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Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση του κόστους κινδύνου στην Ευρώπη από το 2024, διαπιστώνει η Morningstar DBRS.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, το συνολικό κόστος κινδύνου για τις ελληνικές και τις ισπανικές τράπεζες παρέμενε το υψηλότερο στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις βρετανικές και τις γαλλικές τράπεζες να ακολουθούν.

Συνολικά, η Morningstar DBRS παρατηρεί ότι η ποιότητα του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών παρέμεινε εξαιρετικά ανθεκτική παρά την απότομη άνοδο των επιτοκίων από το 2022, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα προκαλούσε γενικευμένη επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας.

Η ανάλυση που πραγματοποίησε ο οίκος αξιολόγησης σε 53 ευρωπαϊκές τράπεζες έδειξε ότι το μέσο κόστος κινδύνου παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την έναρξη της νομισματικής σύσφιξης, ενώ οι δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα χαμηλά επίπεδα του οικονομικού κύκλου.

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός τραπεζών καταγράφει πλέον άνοδο του πιστωτικού κόστους, κάτι που σημαίνει ότι ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων ενδέχεται να εκδηλώνεται σταδιακά.

Με την ΕΚΤ να βρίσκεται σε φάση νομισματικής σύσφιξης και τις άλλες κεντρικές τράπεζες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων εφόσον ο πληθωρισμός επιμείνει, οι επόμενοι 12 έως 18 μήνες θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επιτύχει μια διαρθρωτική μείωση του πιστωτικού κόστους σε βάθος οικονομικού κύκλου ή εάν επίκειται μια καθυστερημένη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, καταλήγει ο οίκος.

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