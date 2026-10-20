Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Η Revolut ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας σε πολλαπλές υπηρεσίες της, λόγω πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud. Σε ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα είναι ασφαλή.

Παράλληλα, τονίζει ότι εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρωί, ενώ ζητά συγγνώμη από τους χρήστες που επηρεάστηκαν και για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Revolut

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες, λόγω ενός πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα όλων των πελατών μας είναι ασφαλή. Εργαζόμαστε για την επίλυση του ζητήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και ζητούμε συγγνώμη από όσους έχουν επηρεαστεί, καθώς και για την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί».

Η Revolut αντιμετωπίζει από το πρωί της Τρίτης (20/10) μία γενικευμένη διακοπή λειτουργίας (service disruption), με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης.

{https://x.com/Revolut/status/2112452445028614323}