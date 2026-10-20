ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:29 - 20 Οκτ 2026

Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Revolut ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας σε πολλαπλές υπηρεσίες της, λόγω πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud. Σε ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι τα χρήματα και τα προσωπικά τους δεδομένα είναι ασφαλή.

Παράλληλα, τονίζει ότι εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρωί, ενώ ζητά συγγνώμη από τους χρήστες που επηρεάστηκαν και για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Revolut

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες, λόγω ενός πρόσφατου προβλήματος στο Google Cloud. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα και τα δεδομένα όλων των πελατών μας είναι ασφαλή. Εργαζόμαστε για την επίλυση του ζητήματος από τη στιγμή που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και ζητούμε συγγνώμη από όσους έχουν επηρεαστεί, καθώς και για την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί».

Η Revolut αντιμετωπίζει από το πρωί της Τρίτης (20/10) μία γενικευμένη διακοπή λειτουργίας (service disruption), με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης.

{https://x.com/Revolut/status/2112452445028614323}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκτός λειτουργίας η Revolut, εξαιτίας δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Google Cloud
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εκτός λειτουργίας η Revolut, εξαιτίας δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Google Cloud

Το σχέδιο του Nik Storonsky για τη Revolut: μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»
Επιχειρήσεις

Το σχέδιο του Nik Storonsky για τη Revolut: μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Η σύγκρουση μεταξύ χρημάτων και ασφάλειας προκαλεί μια τεράστια κρίση για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Η σύγκρουση μεταξύ χρημάτων και ασφάλειας προκαλεί μια τεράστια κρίση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση
Οικονομία

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:46

Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Ανακοινώσεις
20/10/2026 - 18:41

Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 18:29

Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:17

Reuters/Ipsos: Το ένα τρίτο των Αμερικανών πολιτών είναι υπέρ δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης μετά από αποτυχία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 18:16

Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας

Πολιτική
20/10/2026 - 18:12

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 18:05

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 17:51

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Περιβάλλον
20/10/2026 - 17:51

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης

Σχόλια Αγοράς
20/10/2026 - 17:41

ΧΑ: Οι αγοραστές επέστρεψαν στο φίνις – Κλείσιμο στις 2.610 μονάδες παρά τις πιέσεις

Οικονομία
20/10/2026 - 17:41

Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 17:28

Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ

Πολιτική
20/10/2026 - 17:22

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:20

VG Holding (Γρηγόρης, MAILO'S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:18

Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:05

Fourlis: Στοίχημα για τζίρο 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029

Πολιτική
20/10/2026 - 17:04

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 17:02

Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice

Πολιτική
20/10/2026 - 16:57

ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

Ναυτιλία
20/10/2026 - 16:57

Capital Maritime Finance: Ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα με επενδύσεις $1,8 δισ. και στόλο 36 πλοίων

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:45

«Συμμαχία της Μέκκας»: Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:44

Η ΕΕ επιμένει στην προστασία της Αρκτικής από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Αυτοδιοίκηση
20/10/2026 - 16:35

ΚΕΔΕ: Εθνικό Σύμφωνο Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης με σταθερούς πόρους και έξυπνες υπηρεσίες για όλους τους Δήμους

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:33

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 13 νεκροί από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 16:32

Το νέο Volkswagen ID. Polo σε όλες τις εκθέσεις Volkswagen στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:28

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου οι ενάρξεις νέων κατοικιών – Υποχωρούν και οι άδειες

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:24

Η Αλμπέρτα μένει στον Καναδά – «Ανάσα» για τον Κάρνεϊ εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ

Πολιτική
20/10/2026 - 16:24

ΕΛΑΣ: Προσωπική αποτυχία Μητσοτάκη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πολιτική
20/10/2026 - 16:15

Μαρινάκης: Κλείνει την πόρτα σε συνεργασίες στα δεξιά της ΝΔ – Στόχος η αυτοδυναμία

Οικονομία
20/10/2026 - 16:09

Πετραλιάς: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ