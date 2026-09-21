Το σχέδιο του Nik Storonsky για τη Revolut: μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Ο Ρώσος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, μίλησε στους Financial Times για τη δημιουργία της πολυτιμότερης startup της Ευρώπης.

«Ascenseur cassé» γράφει μια πινακίδα δίπλα στο χαλασμένο ασανσέρ. Οι περισσότεροι τοίχοι είναι καλυμμένοι με προστατευτικό αφρώδες υλικό και κόντρα πλακέ, ενώ από άλλους ξεπροβάλλουν καλώδια μέσα από τρύπες στη γυψοσανίδα. Τα νέα κεντρικά γραφεία της Revolut στην ΕΕ, στο κέντρο του Παρισιού, είναι φιλόδοξα αλλά ακόμη υπό κατασκευή — όπως, κατά κάποιον τρόπο, και η ίδια η τράπεζα.

Σε αυτό το σκηνικό έγινε η συνάντηση του Nik Storonsky, του Ρώσου επιχειρηματία που συνίδρυσε τη Revolut πριν από 12 χρόνια και παραμένει ο δυναμικός διευθύνων σύμβουλός της, με τον δημοσιογράφο των Financial Times, Patrick Jenkins, ο οποίος γράφει:

«Ο 42χρονος Storonsky εξακολουθεί να έχει το χαρακτηριστικό ξανθό, μακρύ μαλλί του, σαν άνθρωπος που μόλις γύρισε από την παραλία — ένα στοιχείο που προδίδει το πάθος του για το kitesurfing. Ωστόσο, σε αντίθεση με κάθε προηγούμενη φορά που τον έχω συναντήσει, δεν φορά μπλούζα χωρίς γιακά και παντελόνι, αλλά ένα κομψό μαύρο κοστούμι, κατάλευκο πουκάμισο, έντονα κόκκινη γραβάτα και τα πιο γυαλιστερά παπούτσια που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Γρήγορα διαλύει κάθε υποψία ότι ντύθηκε έτσι ειδικά για τους Financial Times: «Είχα συνάντηση με την Banque de France», εξηγεί στεγνά ή ντροπαλά — ή και τα δύο. Μόλις τον περασμένο μήνα, οι γαλλικές αρχές χορήγησαν στη Revolut τραπεζική άδεια, αναβαθμίζοντας τη φήμη της πανευρωπαϊκής άδειας που διαθέτει εδώ και σχεδόν μία δεκαετία μέσω της Λιθουανίας.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα θετικοί για τη Revolut, κατά τα πρώτα ακόμη χρόνια της πολυτάραχης πορείας της. Τον Μάρτιο, έπειτα από αναμονή πέντε ετών, ο όμιλος — ο οποίος πλέον έχει 80 εκατομμύρια πελάτες σε 40 χώρες — έλαβε επιτέλους τραπεζική άδεια στην αγορά της πατρίδας του, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόσφατη γαλλική άδεια ακολουθήθηκε στενά από το πράσινο φως της OCC, της βασικής αμερικανικής εποπτικής αρχής.

Στην πορεία, ο Storonsky έχει γίνει διαβόητος για τις ιδιαίτερα επικριτικές δηλώσεις του σχετικά με τις αργές διαδικασίες έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, όμως, φαίνεται να αισθάνεται δικαιωμένος. Και όχι άδικα: η Revolut, μακράν η πιο επιτυχημένη startup της Ευρώπης, αποτιμάται πλέον στα 115 δισ. δολάρια. Ο ίδιος έχει προσωπική περιουσία περίπου 33 δισ. δολάρια.

Τι μπορεί να μάθει η Ευρώπη από την άνοδο της τράπεζας;

«Σχεδόν τα πάντα είναι δυνατά», λέει ο Storonsky χωρίς να χάσει στιγμή. «Νομίζω ότι παραδοσιακά η αντίληψη ήταν πως όλες οι μεγαλύτερες και καλύτερες εταιρείες χτίζονται στις ΗΠΑ, [στην] Καλιφόρνια. Πιθανότατα εξακολουθεί να ισχύει αν κοιτάξετε την τεχνητή νοημοσύνη, όλες αυτές τις νέες εταιρείες — Anthropic, OpenAI και ούτω καθεξής. Αλλά δείχνει ότι είναι επίσης δυνατό να χτιστεί μια μεγάλη εταιρεία από την Ευρώπη.»

Ναι, λέει, η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι δυσκολότερη, η ρύθμιση αυστηρότερη και οι αγορές κατακερματισμένες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει «πολύ καλή ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού… η οποία στην πραγματικότητα είναι πολύ φθηνότερη σε σύγκριση με… τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα την Καλιφόρνια».

Ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι επίσης πιο πολυσυλλεκτικός: οι 15.000 εργαζόμενοι της Revolut προέρχονται από 110 διαφορετικές χώρες, λέει ο Storonsky.

Ωστόσο, ο γεωπολιτικός κατακερματισμός — από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έως τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας — έχει δυσκολέψει την αποστολή του να δημιουργήσει «την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα», με την έννοια μιας καταναλωτικής τράπεζας που θα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες.

«Στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, ειδικά με κυρώσεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα σε πάρα πολλές χώρες.»

Ο έλεγχος των πελατών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος, παραδέχεται, σε μια έμμεση αναφορά στις κατά καιρούς συγκρούσεις της Revolut με τις εποπτικές αρχές.

Ο Nikolay Storonsky γεννήθηκε από μορφωμένους γονείς — ο Ουκρανός πατέρας του ήταν εξαιρετικός φυσικός στην Gazprom — στη Σοβιετική Ρωσία της δεκαετίας του 1980. Παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2022, έχοντας αποκτήσει βρετανική υπηκοότητα το 2013, όμως τα πρώτα του χρόνια διαμόρφωσαν από νωρίς την επαναστατική επιχειρηματική του νοοτροπία.

«Σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα», λέει, «δεν μπορείς πραγματικά να διευθύνεις μια επιχείρηση ή να κατέχεις οτιδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα διαμόρφωσε πολλούς νέους ανθρώπους ώστε να γίνουν πολύ επιχειρηματικοί και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Όταν σου απαγορεύεται να κάνεις κάτι, στην πραγματικότητα αποκτάς πολύ μεγαλύτερη επιθυμία να το κάνεις.»

Η εκπαίδευσή του — πτυχίο Φυσικής και μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και τη Φυσική στη Μόσχα — του έδωσε την ευκαιρία να ακολουθήσει χρηματοοικονομική καριέρα στο Λονδίνο, όπου το 2007 έγινε trader σε παράγωγα μετοχών.

Αυτή τη φορά ήταν το καπιταλιστικό σύστημα που αποδείχθηκε προβληματικό. Ο πρώτος εργοδότης του ήταν η Lehman Brothers, η οποία κατέρρευσε τον επόμενο χρόνο. Ο δεύτερος ήταν η Credit Suisse, η οποία επίσης έχει πλέον πάψει να υπάρχει ως ανεξάρτητη τράπεζα. Και οι δύο του δίδαξαν σημαντικά μαθήματα.

Το επίπεδο ρίσκου που αναλάμβανε η Lehman τον ανησύχησε. «Κάποιες φορές το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών μπορούσε να εμφανίσει απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μία ημέρα», λέει. «Για μένα, ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνο.» Στην Credit Suisse, λέει, το βασικό πρόβλημα ήταν οι εσωτερικές συγκρούσεις.

«Αυτό που πραγματικά έμαθα από αυτή την εμπειρία είναι ότι απλώς δεν πρέπει να αναλαμβάνεις ρίσκο σε πολύπλοκα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό επηρέασε επίσης σημαντικά την κατεύθυνση που πήρα στη δημιουργία της επιχείρησής μου.»

Με αρκετά χρήματα στην άκρη από τα χρόνια του στην επενδυτική τραπεζική, ίδρυσε τη Revolut το 2015 ως ανταγωνιστή των παραδοσιακών — και διαβόητων για τις υπερβολικές χρεώσεις τους — εταιρειών συναλλάγματος.

Ο μεγάλος στόχος

Ο Storonsky εκφράζει με πάθος την αποστολή του να κάνει στις παραδοσιακές τράπεζες ό,τι έκανε ήδη στα ακριβά ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

«Σε πολλές αγορές, επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, οι τιμές των τραπεζικών υπηρεσιών είναι υψηλές. Η διαδικασία για να ανοίξεις λογαριασμό έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Η καινοτομία στα προϊόντα είναι εξαιρετικά χαμηλή.»

Μόλις η Revolut αλλάξει αυτή την κατάσταση, υποστηρίζει ο Storonsky, οι άνθρωποι θα αποκτήσουν φθηνότερες και καλύτερες τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς την ταλαιπωρία των καταστημάτων ή των τηλεφωνικών κέντρων.

Σε ορισμένες αγορές, όπως η Ιρλανδία, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους χρησιμοποιούν ήδη τη Revolut, αν και το να γίνει η κύρια τράπεζά τους αποτελεί διαφορετική πρόκληση.

Το δύσκολο είναι να επιτευχθούν όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα θα τηρούνται τα μαθήματα διαχείρισης κινδύνου που πήρε από τη Lehman και την Credit Suisse.

Σε μια τράπεζα λιανικής, αυτό σημαίνει μεγιστοποίηση των εσόδων από προμήθειες και ελαχιστοποίηση μιας δραστηριότητας που βρισκόταν ανέκαθεν στην καρδιά της τραπεζικής: του δανεισμού.

Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις της Revolut, ένας βασικός δείκτης για κάθε τράπεζα που δέχεται καταθέσεις, είναι ασυνήθιστα χαμηλός, μόλις 6%. (Μια τυπική τράπεζα κινείται περίπου στο 100%.)

Όμως, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Storonsky για χαμηλό ρίσκο και περιορισμένες απαιτήσεις κεφαλαίου, επιμένει ότι δεν πρόκειται να πλησιάσει καν τον μέσο όρο.

«Δεν σχεδιάζουμε να έχουμε έκθεση μεγαλύτερη από 10%-20%», λέει.

Ακόμη και τα δάνεια που η Revolut θα διατηρεί στον ισολογισμό της θα πωλούνται ξανά στο σύνολό τους ή μέσω τιτλοποιήσεων.

Το μοντέλο, λέει, είναι «να έχουμε ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο για την επιχείρηση».

Φαίνεται να λειτουργεί. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) της Revolut ανέρχεται στο 40%-50% — αφού αφαιρεθεί το πλεονάζον κεφάλαιο — δηλαδή περίπου διπλάσια από εκείνη των καλύτερων ανταγωνιστών του.

Έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενδεχομένως με διπλή εισαγωγή στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας

Όπως οι περισσότερες fintech εταιρείες, η Revolut έχει το πλεονέκτημα της σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς τα βάρη παλαιότερων συγχωνεύσεων, χάρη στην οργανική της ανάπτυξη.

«Αν κοιτάξετε ιστορικά τη Citigroup ή άλλες μεγάλες τράπεζες, ο τρόπος με τον οποίο επεκτάθηκαν διεθνώς ήταν αγοράζοντας άλλες τράπεζες», λέει ο Storonsky.

Η ήδη ξεπερασμένη τεχνολογία αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο από το περίπλοκο μείγμα εξαγορών.

«Συστήματα που στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους [είναι] μη διαχειρίσιμα.»

Είναι αλήθεια ότι η Revolut έχει αποφύγει ορισμένες από τις παγίδες που αντιμετώπισαν μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της καθώς επεκτείνονταν στην παγκόσμια λιανική τραπεζική, προτού τα σκάνδαλα και οι κακές επιδόσεις τούς οδηγήσουν σε περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.

Ωστόσο, δεν μπορώ να μην χαμογελάσω με την ειρωνεία των σχολίων του Storonsky: αν υπάρχει μία τράπεζα που περισσότερο από κάθε άλλη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα στους μηχανισμούς ελέγχου της, εν μέσω μιας ξέφρενης επέκτασης, αυτή είναι η Revolut.

Από το 2021 έως το 2023, η εταιρεία βρέθηκε μπλεγμένη σε διαμάχη με τους ελεγκτές σχετικά με την προέλευση ορισμένων εσόδων. Πέρυσι επιβλήθηκε πρόστιμο για ανεπαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Και λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνέντευξή μας στο Παρίσι, η τράπεζα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής απάτης, όταν παρέδωσε προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων εύπορων πελατών σε κυβερνοεγκληματίες που παρίσταναν τους Ιταλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Οι δράστες απείλησαν να πουλήσουν τα δεδομένα αν η τράπεζα δεν κατέβαλλε λύτρα 3 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, η στάση απέναντι στη Revolut έχει σαφώς αλλάξει.

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν πλέον εξοικειωθεί με τις γρήγορες μεθόδους του ομίλου, ίσως επειδή τελικά αποδέχονται το επιχείρημα του Storonsky ότι είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί να έχει η Ευρώπη σε ανθρώπους όπως ο Jeff Bezos και ο Elon Musk, τους οποίους θαυμάζει.

Η δημόσια αγανάκτηση για τον πλούτο του, τα πακέτα αμοιβών του, τις αλλαγές στη φορολογική του κατοικία (Λονδίνο, Ντουμπάι και ξανά Λονδίνο) και την πολυτελή προτίμησή του για γιοτ — πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπος με αγωγή σχετικά με έναν φερόμενα απλήρωτο λογαριασμό μεσάζοντα — φαίνεται επίσης πιο περιορισμένη.

Μην περιμένετε όμως ότι θα επιβραδύνει.

Είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την προοπτική να βοηθήσει άλλους επιχειρηματίες να ακολουθήσουν τα βήματά του. Έχει δημιουργήσει δύο επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital), τα QuantumLight I και II, συνολικής αξίας 850 εκατ. δολαρίων, επενδύοντας ο ίδιος 100 εκατ. δολάρια.

Υπάρχει όμως και μια χαρακτηριστική «πινελιά Storonsky»: μεγάλο μέρος της επενδυτικής ανάλυσης πραγματοποιείται από τεχνητή νοημοσύνη.

«Νομίζω ότι είναι σίγουρα δυνατό να επενδύεις βασιζόμενος στην επιστήμη και στα δεδομένα αντί στην ανθρώπινη κρίση.»

Οι αποδόσεις, λέει, βρίσκονται «στο κορυφαίο 5% παγκοσμίως».

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο και των λειτουργιών της Revolut: «Τη χρησιμοποιούμε για ερωτήματα, εξυπηρέτηση πελατών, οικονομικό έγκλημα και cross-selling.» (Δεν εκφράζει καμία ανησυχία για την τεχνολογία, παρά την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία.)

Τι γίνεται με το ενδεχόμενο να γίνει ο ίδιος serial entrepreneur, όπως ο Bezos ή ο Musk;

«Έχω πράγματι ορισμένα παράλληλα projects που προωθώ και χρηματοδοτώ.»

Παρότι αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες, παραδέχεται ότι είναι «πολύ ενδιαφερόμενος για την τεχνολογία στον χώρο της υγείας».

Προς το τέλος της συνέντευξής μας, ο Storonsky αφήνει στην άκρη τη σοβαρότητα και αρχίζει να μιλά με ενθουσιασμό για τις χαρές του kitesurfing.

Λίγο πριν φύγει προς τον χαλασμένο ανελκυστήρα, εξηγεί γιατί τα κύματα αποτελούν αντίδοτο στη γεμάτη ένταση, τεχνολογία και επιχειρηματικές απαιτήσεις ζωή του.

«Για μένα είναι σαν διαλογισμός. Ο άνεμος, η θάλασσα — πηγαίνεις μαζί τους χωρίς στην πραγματικότητα να σκέφτεσαι.»





