Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

«Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε τη Δευτέρα στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, σε ειδική τελετή παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ», αναφέρεται σε άρθρο της Bild. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «η 91χρονη τραγουδίστρια δήλωσε συγκινημένη, χαρακτηρίζοντας τη διάκριση "τεράστια τιμή"».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναπαράγει η DW, «ο Στάινμαϊερ εξήρε όχι μόνο τη μακρά και διεθνώς επιτυχημένη μουσική της πορεία, αλλά κυρίως τη συμβολή της στη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, παρά το γεγονός ότι βίωσε ως παιδί τη γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα».

Από τα «Λευκά Τριαντάφυλλα» στον Σταυρό Αξίας

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι «η σχέση της Μούσχουρη με τη Γερμανία ξεκίνησε πριν από 65 χρόνια στο Βερολίνο, όπου ηχογράφησε το τραγούδι "Λευκά Τριαντάφυλλα από την Αθήνα" ("Weiße Rosen aus Athen"), που την καθιέρωσε διεθνώς. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, η γερμανική πρωτεύουσα κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της, ενώ η πρώτη χρυσή δισκογραφική διάκριση της καριέρας της ήρθε επίσης στη Γερμανία».

«Στο σκεπτικό της βράβευσης υπογραμμίζεται επίσης η δημόσια δράση της πέρα από τη μουσική. Η Μούσχουρη διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 1994 έως το 1999 και από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική καλλιτεχνική και δημόσια προσφορά της. Λίγες ημέρες μετά τη βράβευσή της, η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της. Ευχαριστώντας το κοινό που τη στηρίζει επί δεκαετίες, δήλωσε ότι αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη που συνεχίζει να λαμβάνει από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο».