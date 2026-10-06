ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ
Magazino
13:39 - 06 Οκτ 2026

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

«Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε τη Δευτέρα στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, σε ειδική τελετή παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ», αναφέρεται σε άρθρο της Bild. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «η 91χρονη τραγουδίστρια δήλωσε συγκινημένη, χαρακτηρίζοντας τη διάκριση "τεράστια τιμή"».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναπαράγει η DW, «ο Στάινμαϊερ εξήρε όχι μόνο τη μακρά και διεθνώς επιτυχημένη μουσική της πορεία, αλλά κυρίως τη συμβολή της στη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της ως γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, παρά το γεγονός ότι βίωσε ως παιδί τη γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα».

Από τα «Λευκά Τριαντάφυλλα» στον Σταυρό Αξίας

Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι «η σχέση της Μούσχουρη με τη Γερμανία ξεκίνησε πριν από 65 χρόνια στο Βερολίνο, όπου ηχογράφησε το τραγούδι "Λευκά Τριαντάφυλλα από την Αθήνα" ("Weiße Rosen aus Athen"), που την καθιέρωσε διεθνώς. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, η γερμανική πρωτεύουσα κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της, ενώ η πρώτη χρυσή δισκογραφική διάκριση της καριέρας της ήρθε επίσης στη Γερμανία».

«Στο σκεπτικό της βράβευσης υπογραμμίζεται επίσης η δημόσια δράση της πέρα από τη μουσική. Η Μούσχουρη διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 1994 έως το 1999 και από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική καλλιτεχνική και δημόσια προσφορά της. Λίγες ημέρες μετά τη βράβευσή της, η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της. Ευχαριστώντας το κοινό που τη στηρίζει επί δεκαετίες, δήλωσε ότι αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη που συνεχίζει να λαμβάνει από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση
Ναυτιλία

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο
Ειδήσεις

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών
Ειδήσεις

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό  της υπηρεσίας πληροφοριών 

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση
Ειδήσεις

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 15:08

Γαλλία: 1 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με προβλήματα ύδρευσης λόγω ξηρασίας

Πολιτική
06/10/2026 - 14:59

Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές

Ναυτιλία
06/10/2026 - 14:58

Ειδική βράβευση της ΟΛΠ για τη συμπλήρωση 10 ετών από την είσοδο της COSCO στη μετοχική σύνθεση

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:49

ΕΕ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ευελιξία το ζητούμενο στον αγροτικό τομέα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:45

Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στο Κορνέλ για την υπόθεση ομαδικού βιασμού

Πολιτική
06/10/2026 - 14:41

Μαρινάκης: Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:23

Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 14:20

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Νομίσματα
06/10/2026 - 14:17

Bitcoin: Συσσώρευση στα $86.000 – Ήπιες μεταβολές στην αγορά crypto

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 14:12

Και στο "Kiku" ο Αλ. Εξάρχου

Πολιτική
06/10/2026 - 13:59

ΠΑΣΟΚ: Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS - Η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί όσο είναι καιρός

Ομόλογα
06/10/2026 - 13:50

Νέα εποχή για τα ομόλογα: Γιατί οι υψηλές αποδόσεις ήρθαν για να μείνουν

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 13:42

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:40

Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος θα διαδεχθεί τη Ματσάδο – Ο Τραμπ, τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Magazino
06/10/2026 - 13:39

Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας, δια χειρός Στάινμαϊερ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 13:31

Morgan Stanley: Περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:21

Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλτσεν για το έργο του στην ανίχνευση κοσμικών σωματιδίων

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 13:14

CNL Capital: Προσωρινό μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Αποκοπή στις 2 Δεκεμβρίου 2026

Ειδήσεις
06/10/2026 - 13:13

Κατασκευές Ευρωζώνη: «Βουτιά» στη ζήτηση και νέο πλήγμα από το κόστος

Πολιτική
06/10/2026 - 13:08

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:33

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
06/10/2026 - 12:29

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 12:28

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 12:20

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ