Η ελληνική Φασολάδα σε περίοπτη θέση στις προτάσεις μαγειρικής της Washington Post

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Η παραδοσιακή ελληνική Φασολάδα μπήκε στις προτάσεις μαγειρικής της Washington Post με μία μικρή παραλλαγή.

Συγκεκριμένα, η Φασολάδα περιγράφεται ως ελληνική σούπα με λευκά φασόλια και συμπεριλαμφάνεται πια στις προτάσεις της συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής Shaily Lipa.

Βέβαια, ενώ παραδοσιακά η Φασολάδα φτιάχνεται με ξερά φασόλια που θέλουν αργό μαγείρεμα, η Lipa χρησιμοποιεί κονσέρβες με φασόλια καννελίνι, γεγονός που απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία. Έτσι, το φαγητό είναι έτοιμο σε μόλις 45 λεπτά, από τα οποία τα 20 είναι χρόνος κατά τον οποίο η σούπα απλώς σιγοβράζει.

Οι ψιλοκομμένες ντομάτες κονσέρβας, τα φύλλα δάφνης και μια βάση από σοταρισμένα λαχανικά προσθέτουν βάθος και νοστιμιά, χωρίς να απαιτούν επιπλέον προετοιμασία ή πολύ περισσότερο χρόνο μαγειρέματος.

Στην Ελλάδα ίσως η παραπάνω εναλλακτική συνταγή ξενίζει, ωστόσο, πολλοί αναγνώστες της Post δεν την χορταίνουν:

«Την έφτιαξα ακριβώς όπως έλεγε η συνταγή και βγήκε πεντανόστιμη!»

«Μόλις την έφτιαξα για βραδινό και ήταν υπέροχη!»

«Νόστιμη και εύκολη στην παρασκευή».