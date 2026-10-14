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Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Magazino
22:30 - 14 Οκτ 2026

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Reporter.gr Newsroom

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Πόσο διαφορετικά είναι τα αγόρια και τα κορίτσια από τη στιγμή που γεννιούνται; Και σε ποιον βαθμό οι διαφορές που παρατηρούμε αργότερα στη συμπεριφορά τους οφείλονται στη βιολογία ή στις εμπειρίες και τα κοινωνικά ερεθίσματα που δέχονται καθώς μεγαλώνουν;

Το ερώτημα απασχολεί εδώ και δεκαετίες την επιστημονική κοινότητα, χωρίς να έχει δοθεί μια οριστική απάντηση. Ωστόσο, μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ έρχεται να προσθέσει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη συζήτηση, εξετάζοντας τις αντιδράσεις μωρών που βρίσκονταν ακόμη στις πρώτες ημέρες της ζωής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, όταν τα νεογέννητα παρακολουθούσαν ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο πρόσωπο και ένα κινούμενο παιχνίδι, τα κορίτσια αφιέρωναν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερο ποσοστό της προσοχής τους στο πρόσωπο σε σύγκριση με τα αγόρια.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η προσοχή ενδέχεται να εμφανίζονται ήδη από τη γέννηση, προτού προλάβουν να ασκήσουν σημαντική επίδραση οι κοινωνικές εμπειρίες και η ανατροφή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 16:14
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