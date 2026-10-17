Κέιτ Μίντλετον: Η νέα πρωτοβουλία της για τη φύση και την ανάπτυξη των παιδιών

Με μια ανάρτηση αφιερωμένη στην περιέργεια και την εξερεύνηση της παιδικής ηλικίας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας στρέφει την προσοχή στη σχέση των μικρών παιδιών με τη φύση.

Η παιδική ηλικία είναι γεμάτη απορίες, εκπλήξεις και ανακαλύψεις. Αυτή την πλευρά της αναδεικνύει η νέα ανάρτηση της Κέιτ Μίντλετον, με αφορμή μια πρωτοβουλία που εξετάζει πώς το φυσικό περιβάλλον μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών.

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, έπειτα από επίσκεψή της στην Κορνουάλη. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέθεσε στο Royal Foundation Centre for Early Childhood να διερευνήσει πώς η επαφή με τη φύση, σε συνδυασμό με σχέσεις φροντίδας, μπορεί να ενισχύσει βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

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