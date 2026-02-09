Γουίλιαμ και Κέιτ «βαθιά ανήσυχοι» για τις αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσαν ότι είναι «βαθιά ανήσυχοι» από τις τελευταίες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν, στην πρώτη δημόσια δήλωσή τους για το σκάνδαλο.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον ανέφερε ότι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Πριγκίπισσα Κάθριν «επικεντρώνονται στα θύματα», υπό το φως νέων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε έγγραφα σχετικά με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ.

Η δήλωση εκδόθηκε μετά την εμφάνιση νέων καταγγελιών εις βάρος του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, γεγονός που εντείνει τον έλεγχο γύρω από τον πρώην πρίγκιπα.

Βασιλικός εκπρόσωπος δήλωσε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα είναι βαθιά ανήσυχοι από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις.

Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα»

Αν και η δήλωση των δύο γραμμών από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν αναφέρεται άμεσα στον Έπσταϊν, στον Άντριου ή στην πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον —η οποία επίσης έχει δεχθεί περαιτέρω ερωτήματα υπό το φως της τελευταίας δημοσιοποίησης εγγράφων— παραμένει σημαντική, επισημαίνει το BBC.

Το timing της είδησης έχει επίσης σημασία, καθώς ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, ένα ταξίδι που θεωρείται διπλωματικά ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο ίδιος και οι βασιλικοί του σύμβουλοι γνωρίζουν καλά ότι, καθώς τα πρωτοσέλιδα γύρω από τον Έπσταϊν συνεχίζονται, εντείνεται και ο έλεγχος της αντίδρασης της Βασιλικής Οικογένειας.

Με τη δημοσιοποίηση της δήλωσης, ο Γουίλιαμ ελπίζει να δείξει ότι είναι ευαισθητοποιημένος και όχι αδιάφορος απέναντι στα επιζήμια πρωτοσέλιδα, καθώς και να ανοίξει τον δρόμο ώστε η προσοχή να στραφεί στο επίσημο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, είναι απίθανο η δήλωση αυτή να τερματίσει πλήρως τα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η βασιλική οικογένεια χειρίστηκε το σκάνδαλο Άντριου.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε μακροχρόνια φιλία με τον Έπσταϊν και διατήρησε επαφή με τον Αμερικανό χρηματιστή ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικό αδίκημα κατά ανηλίκου το 2008.

Έχει στο παρελθόν ζητήσει συγγνώμη για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν, αλλά έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

