Η Ελλάδα διευρύνει την παρουσία της στον Οδηγό MICHELIN

Η παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη ενισχύεται με την επέκταση του Οδηγού MICHELIN σε δύο ακόμη ελληνικούς προορισμούς, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, που εντάσσονται για πρώτη φορά στην έκδοση του 2027, πλαισιώνοντας την Αθήνα.

Η Αθήνα, με παρουσία στον Οδηγό MICHELIN εδώ και δύο δεκαετίες, εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, ενώ η συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον Oδηγό MICHELIN συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης, με την πλούσια πολυπολιτισμική γαστρονομική της παράδοση, και της Σαντορίνης, με το ιδιαίτερο terroir και την ξεχωριστή γαστρονομική της ταυτότητα, διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του Οδηγού στη χώρα και αναδεικνύει την ποικιλομορφία της ελληνικής γαστρονομίας.

Η επίσημη ανακοίνωση των Επιλογών του Οδηγού MICHELIN για το 2027 πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι, κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Ανδρέα Φιορεντίνου, του International Director του Οδηγού MICHELIN, κ. Gwendal Poullennec, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό MICHELIN.

Με αφορμή το γεγονός ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Ανδρέασ Φιορεντίνος τονίζει:

«Η ένταξη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης στον Οδηγό MICHELIN, επιπλέον της Αθήνας, συνιστά μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ελληνική γαστρονομία. Αναγνωρίζει, κυρίως, τους ανθρώπους που τη δημιουργούν καθημερινά: chefs, επαγγελματίες της εστίασης και παραγωγούς. Για τον ΕΟΤ, η γαστρονομία είναι πολύ περισσότερα από ένα κομμάτι του προορισμού. Είναι άλλος ένας λόγος να έρθει κανείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κάθε εποχή του χρόνου. Στην τρίτη χρονιά της συνεργασίας μας με τον Οδηγό MICHELIN, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά σε εμπειρίες υψηλής αξίας και ποιότητας. Αυτές διευρύνουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας και φέρνουν νέους προορισμούς στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος».

Όπως αναφέρεται, η διεύρυνση της παρουσίας του Οδηγού MICHELIN στην Ελλάδα εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΟΤ για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας με εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της ελληνικής γαστρονομίας ως αναπόσπαστου στοιχείου της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από τη συνεργασία με τον Οδηγό MICHELIN, ο ΕΟΤ στηρίζει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση της παρουσίας του Οδηγού MICHELIN στην Ελλάδα όσο και στη σταδιακή ένταξη νέων προορισμών.

Παράλληλα, αντανακλάται η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από επαγγελματίες της εστίασης, chefs και παραγωγούς για την ανάδειξη της ποιότητας, της δημιουργικότητας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της ελληνικής κουζίνας.

Ανακαλύψτε την πλήρη συλλογή του Οδηγού MICHELINΑθήνα, Θεσσαλονίκη & Σαντορίνη:

2027:https://guide.michelin.com/gr/en/selection/greece/restaurants