ΕΟΤ: Δράσεις ενίσχυσης του ελληνικού MICE τουρισμού σε ΗΠΑ και Πολωνία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού IMEX America 2026 και διοργάνωσε εξειδικευμένο B2B workshop στην πολωνική πόλη Πόζναν.

Η εκτίμηση ότι, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν διεθνώς περισσότερες επαγγελματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, με την Ελλάδα να εξελίσσεται σε έναν ολοένα και δυναμικότερο «παίκτη» του κλάδου, εκφράστηκε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Συνεδριακού Τουρισμού IMEX America 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ στο διάστημα 13-15 Οκτωβρίου 2026.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην έκθεση με διευρυμένο περίπτερο 140 τ.μ. και 21 φορείς και επιχειρήσεις του ελληνικού τουρισμού ως συνεκθέτες, ενώ τον Οργανισμό εκπροσώπησαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, ο αναπληρωτής προϊστάμενος, Ιωάννης Πλεξουσάκης, και το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας, Φαίη Γεωργούση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στο ελληνικό περίπτερο καταγράφηκε υψηλή επισκεψιμότητα επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς οι συνεκθέτες πραγματοποίησαν πολυάριθμες προγραμματισμένες και μη συναντήσεις με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, επαγγελματίες αγοραστές (buyers) και διοργανωτές συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων, κυρίως από την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Η ιδιαίτερα επιτυχημένη ελληνική παρουσία επιβεβαίωσε τη σημασία της σταθερής συμμετοχής του ΕΟΤ στην IMEX America, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού (MICE).

Συνολικά στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 17.800 εκθέτες και 6.000 buyers, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου 96.000 προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις, εκ των οποίων 82.000 ατομικές(one-to-one) και 14.000 ομαδικές συναντήσεις και παρουσιάσεις.

B2B MICE workshop στην Πολωνία

Παράλληλα, στις 15 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο Πόζναν της Πολωνίας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας, B2B workshop στον κλάδο του MICE τουρισμού μεταξύ ελληνικών και πολωνικών τουριστικών φορέων.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΕΟΤ υλοποίησε παρόμοια δράση εκτός της πολωνικής πρωτεύουσας, με την επιλογή του Πόζναν να μην είναι τυχαία αφού αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας και έδρα μεγάλων πολωνικών t.os, όπως οι GRECOS, μοναδικός αποκλειστικός wholesaler Ελλάδας, Top Touristik και Ecco Holidays.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη 40 πολωνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται κυρίως με MICE ταξίδια, ενώ από ελληνικής πλευράς έλαβαν μέρος η Περιφέρεια Αττικής, την οποία εκπροσώπησε η διευθύντρια Τουρισμού, Αθηνά Κολυβά, DMOs και DMCs φορείς, καθώς και ξενοδοχειακές εταιρείες.

Μετά την ολοκλήρωση του workshop, οι συμμετέχοντες και από τις δύο χώρες εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς πρόσφερε σημαντική ευκαιρία δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και τουριστικών φορέων από μεγάλη πόλη της Πολωνίας εκτός της Βαρσοβίας.