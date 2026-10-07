Ελλάδα-ΗΠΑ: Υπεγράφη η συμφωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας για την αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών

Υπογράφηκε σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, η διακρατική συμφωνία με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας (Certificates of Competence) που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η αναγνώριση των πιστοποιητικών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – STCW, 1978).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ναυτιλίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εμβάθυνση της μακρόχρονης στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών.

Παράλληλα, η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη έκφραση της κοινής βούλησης Ελλάδας και ΗΠΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στη ναυτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση των ναυτικών και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων, όπως καθορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση STCW.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, η σταθερή προσήλωση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και στη διαρκή ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Τη συμφωνία υπέγραψε, εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης.