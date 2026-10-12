Στενά του Ορμούζ: Νέο πλήγμα από άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο

Νέο πλήγμα σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ εναντίον ενός εμπορικού πλοίου, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αναφορά προς τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά προς την έξοδο του Περσικού Κόλπου χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας (Company Security Officer – CSO) της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο ανέφερε ότι το βλήμα έπληξε την αριστερή πλευρά του σκάφους και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο στάδιο της πρώτης αναφοράς δεν είχε εντοπιστεί επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ακριβή περιστατικά της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί ούτε από πού προήλθε το βλήμα ούτε αν επρόκειτο για πύραυλο, drone ή άλλο οπλικό σύστημα.

Η UKMTO καλεί τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να δείχνουν ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα.