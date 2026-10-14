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Ξενοκώστας προς Έλληνες εφοπλιστές: Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη - Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς
Ναυτιλία
12:53 - 14 Οκτ 2026

Ξενοκώστας προς Έλληνες εφοπλιστές: Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη - Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς

Reporter.gr Newsroom

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Μήνυμα ευγνωμοσύνης και ενότητας προς τους Έλληνες εφοπλιστές έστειλε ο Πάνος Ξενοκώστας, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), στο 25ο Navigator Forum που πραγματοποιήθηκε χθες στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μιλώντας με τη Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Navigator Shipping Consultants, τόνισε ότι τα ελληνικά ναυπηγεία πέρασαν οριστικά από την επιβίωση στην ανάπτυξη και την άνθηση.

«Δεν βρισκόμαστε πια στη φάση της επιβίωσης και της αναγέννησης. Βρισκόμαστε στη φάση της ανάπτυξης και της άνθησης», ανέφερε.

Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη

Υπενθυμίζοντας την αφετηρία, σημείωσε ότι το 2018-2019 στη Σύρο και το 2022-2023 στην Ελευσίνα τίποτα δεν λειτουργούσε, ενώ για 25 χρόνια δεν είχε γίνει καμία επένδυση. Στα δύο ναυπηγεία υπήρχαν 1.200 εργαζόμενοι με απλήρωτα δεδουλευμένα ετών.

«Αυτό που άλλαξε στη Σύρο και στην Ελευσίνα είναι πως αποφασίσαμε να μην είμαστε, σαν ναυπηγεία και σαν χώρα, το αποτέλεσμα αυτού που μας συνέβη, αλλά αυτού που αξίζουμε», τόνισε. «Δεν περιμέναμε κάποιον να μας βοηθήσει. Επενδύσαμε», πρόσθεσε.

Σήμερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στα δύο ναυπηγεία ξεπερνούν τα 130 εκατ. δολάρια, ενώ μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου εξυγίανσης διασφαλίστηκαν και καταβάλλονται 52 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δεδουλευμένων του παρελθόντος των εργαζομένων της Ελευσίνας και της Σύρου. Μέχρι το τέλος του 2026, ο Όμιλος θα φτάσει το ορόσημο των 1.000 πλοίων που έχουν εξυπηρετηθεί στις υποδομές του.

«Είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές μας εμπιστεύονται φέρνοντας πλοία στα ναυπηγεία μας. Και επειδή μας εμπιστεύονται, ένα παιδί στη Σύρο, στην Ελευσίνα ή στον Πειραιά έχει πλέον επιλογή να δουλέψει στη χώρα του», είπε.

Τι σημαίνει σήμερα «Στρατηγική Ασφάλεια» για τον εφοπλιστή

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε αυτό που σήμερα αναζητά περισσότερο από ποτέ ο Έλληνας εφοπλιστής: η στρατηγική ασφάλεια.

«Αυτό που παίρνει σήμερα ο εφοπλιστής, και για το μέλλον, είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Το λέμε στρατηγική ασφάλεια. Το πλοίο σας βρίσκεται σε ένα ασφαλές ναυπηγείο εδώ και ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά», τόνισε.

Όπως εξήγησε, αυτή η ασφάλεια εδράζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στο σταθερό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καθώς η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου στη διεθνή αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει ο Όμιλος, με τη μακροχρόνια συνεργασία του με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως ο αμερικανικός DFC (U.S. International Development Finance Corporation).

«Προσθέτουμε αξία στα πλοία τους. Δουλεύουμε με διαφάνεια, με συνέπεια στον χρόνο και με απόλυτο σεβασμό στον συμφωνημένο προϋπολογισμό. Είμαστε το ανατολικό κομμάτι των δυτικών οικονομιών – σε ευρωπαϊκό, ελληνικό έδαφος και ταυτόχρονα ανταγωνιστικοί», πρόσθεσε.

Νότιος Πυλώνας και Project Trident

«Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας ως τον φτωχό συγγενή. Βλέπουμε τον εαυτό μας ως εταίρο που αξίζει να επιλέξεις, ως hub», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Hanwha, σημείωσε ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες σε Ουάσιγκτον και Σεούλ και ότι στο πλαίσιο του Project Trident αναπτύσσεται στην Ελλάδα βάση για την κατασκευή υποβρυχίων, κορβετών και OPVs, καθώς και πλοίων και πλατφορμών ενεργειακής παραγωγής με LNG και, μελλοντικά, με SMRs.

«Μπορούμε να γίνουμε ο Νότιος Πυλώνας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής. Στη ναυτιλία είμαστε η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε όρους ιδιοκτησίας στόλου και ταυτόχρονα η Ελλάδα διαθέτει τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, που είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα πρέπει να μετατραπούμε από αυτούς που ξοδεύουν σε παραγωγικούς ηγέτες», είπε.

Οι τρεις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα

Παρά την πρόοδο, ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε ότι για να κάνει η Ελλάδα το άλμα από την αναγέννηση στην ηγεσία, απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις:

1. Συντονισμός και ενιαία Εθνική Στρατηγική: «Τα ναυπηγεία είναι η προέκταση της ναυτιλίας στη στεριά. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά. Χρειαζόμαστε μια νέα, σύγχρονη νομοθεσία και έναν κεντρικό συντονισμό. Σήμερα, για να προχωρήσει μια στρατηγική επένδυση στα ναυπηγεία, εμπλέκονται οκτώ διαφορετικά υπουργεία. Στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο ναυπηγικής στον Λευκό Οίκο για να τρέξει ο εκσυγχρονισμός. Χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο μοντέλο εθνικής εποπτείας εδώ», τόνισε.

2. Σταθερό πλαίσιο και στόχευση 15-20 ετών: «Χρειαζόμαστε ένα δεσμευτικό, διακομματικό σχέδιο 15 έως 20 ετών, τόσο για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και για την εμπορική ναυπηγική και την πράσινη μετάβαση», υπογράμμισε.

3. Ταχύτητα και το βλέμμα στο μέλλον: Η τρίτη προϋπόθεση είναι η ταχύτητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 2-3 χρόνια για μια αδειοδότηση όταν ο διεθνής ανταγωνισμός τρέχει. Όποιος μείνει πίσω μετά το 2030, θα μείνει πίσω για πάντα. Το μέλλον της ναυπηγικής είναι AI, αυτοματοποίηση και cobotics.

Κλείνοντας, έστειλε το προσωπικό του μήνυμα:

«Είμαι πολύ ευγνώμων στους Έλληνες εφοπλιστές. Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς. Είμαστε εδώ εξαιτίας σας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ελάτε σε εμάς. Μας ξέρετε».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 14:29
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