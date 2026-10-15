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Μέσω Λιβύης επιχειρεί η Τουρκία να μπλοκάρει τις έρευνες νότια της Κρήτης
Ναυτιλία
19:48 - 15 Οκτ 2026

Μέσω Λιβύης επιχειρεί η Τουρκία να μπλοκάρει τις έρευνες νότια της Κρήτης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Μέσω της Λιβύης επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει νέα εμπόδια στο ελληνικό πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, αξιοποιώντας τις αντιρρήσεις της Τρίπολης ως μέσο διπλωματικής πίεσης προς την Αθήνα.   

Η επαναφορά παλαιότερης λιβυκής διακοίνωσης στην επικαιρότητα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει ενεργό το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να αμφισβητήσει τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εθνικιστικής εφημερίδας Aydınlık, η οποία παρουσιάζει ως «σκληρή προειδοποίηση» της Λιβύης μια διπλωματική διακοίνωση που είχε αποσταλεί στην Αθήνα ήδη από τις 24 Αυγούστου.

Το δημοσίευμα επιχειρεί να εμφανίσει τις ελληνικές ενεργειακές πρωτοβουλίες ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, επαναφέροντας παράλληλα τις τουρκικές θέσεις περί περιορισμένης επήρειας της Κρήτης.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά έχει ήδη απαντήσει. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη διακοίνωση δεν αποτελεί νέα εξέλιξη και ότι έχει δοθεί η προσήκουσα απάντηση. Κυρίως, κατέστησαν σαφές ότι οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των θαλάσσιων οικοπέδων συνεχίζονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις λιβυκές αντιρρήσεις.

Η ελληνική θέση στηρίζεται στα δικαιώματα που αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στα νησιά και στην εφαρμογή της αρχής της μέσης γραμμής, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη.

Το ουσιαστικό πολιτικό στοιχείο βρίσκεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τη Λιβύη ως ενδιάμεσο φορέα αμφισβήτησης των ελληνικών θέσεων. Η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανίσει τη διαφωνία ως διμερή αντιπαράθεση Ελλάδας και Λιβύης, προσδίδοντας μεγαλύτερο διπλωματικό βάρος στις δικές της αξιώσεις.

Η τακτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στο ελληνικό ενεργειακό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη HELLENIQ Energy. Η παρουσία ενός μεγάλου αμερικανικού ενεργειακού ομίλου ενισχύει το επενδυτικό βάρος των ερευνών, περιορίζοντας τα περιθώρια άσκησης πίεσης μέσω διπλωματικών αμφισβητήσεων.

Παράλληλα, η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις πολιτικές εξελίξεις στην ανατολική Λιβύη, προσβλέποντας σε ενδεχόμενη επικύρωση του μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η σύγκλιση των δύο αντίπαλων λιβυκών διοικήσεων απέναντι στις ελληνικές έρευνες προσφέρει στην Άγκυρα πρόσθετα επιχειρήματα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι οι αντιδράσεις τους υπαγορεύονται από την Τουρκία.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι να μην επιτρέψει τη μετατροπή των διπλωματικών ενστάσεων σε μηχανισμό διαρκούς αναβολής των ενεργειακών δραστηριοτήτων. Η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτό τον διάλογο με την Τρίπολη, χωρίς να αποδέχεται ότι η εκκρεμότητα της οριοθέτησης συνεπάγεται γενική αναστολή των ερευνών.

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