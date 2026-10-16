Πρωτιά των Ελλήνων εφοπλιστών με 318 νέες παραγγελίες – Κυριαρχούν τα κινεζικά ναυπηγεία

Η παράλληλη αυτή εξέλιξη αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη ζήτηση νεότευκτων και την ισχυρή θέση της Κίνας στην παγκόσμια ναυπηγική παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 3.077 νέες παραγγελίες πλοίων που καταγράφηκαν παγκοσμίως, οι 2.022 κατευθύνθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία, ποσοστό περίπου 66%. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή συγκέντρωση ναυπηγικής δραστηριότητας, η οποία αποτυπώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η Κίνα έναντι των υπόλοιπων ναυπηγικών δυνάμεων.

Στην πλευρά των αγοραστών, οι Έλληνες εφοπλιστές προηγούνται με 318 νέες παραγγελίες, ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής οι Κινέζοι πλοιοκτήτες με 312. Η ελληνική πρωτιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο υψηλών τιμών ναυπήγησης και αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές τεχνολογίες πρόωσης και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Από τις ελληνικές παραγγελίες, οι 153 αφορούν δεξαμενόπλοια, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 48% του συνόλου. Ακολουθούν 71 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 62 φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Η συγκεκριμένη κατανομή επιβεβαιώνει τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στους βασικούς τομείς δραστηριότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Η ισχυρή παρουσία της Κίνας συνδέεται με τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα των ναυπηγείων της, τις ανταγωνιστικές προσφορές και τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων ναυπηγικών προγραμμάτων. Παρά την επιβράδυνση των νέων παραγγελιών μέσα στο 2026, τα κινεζικά ναυπηγεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ζήτησης.

Οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν πρωταγωνιστές στις νέες επενδύσεις, ενώ η Κίνα έχει εδραιωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στην κατασκευή εμπορικών πλοίων, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες της διεθνούς ναυπηγικής αγοράς.