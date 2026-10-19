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Νέα κρίση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Ισπανίας με επίκεντρο τη ναυτιλία
Ναυτιλία
07:30 - 19 Οκτ 2026

Νέα κρίση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Ισπανίας με επίκεντρο τη ναυτιλία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Νέα κρίση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισπανίας προκαλεί η πρόταση της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής Επιτροπής των ΗΠΑ (Federal Maritime Commission – FMC) για την επιβολή οικονομικών και εμπορικών αντιμέτρων σε βάρος της Μαδρίτης, μετά τη διαπίστωση ότι οι ισπανικές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε λιμάνια της χώρας σε πλοία υπό αμερικανική σημαία.

Η αμερικανική πλευρά εξετάζει την επιβολή τέλους ύψους 200.000 δολαρίων ανά ταξίδι σε όλα τα πλοία υπό ισπανική σημαία, καθώς και περιορισμούς στις εισαγωγές συγκεκριμένων κατηγοριών ισπανικών προϊόντων.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στον Δεκέμβριο του 2024, όταν η FMC ξεκίνησε έρευνα σχετικά με περιορισμούς που επέβαλαν οι ισπανικές αρχές στον κατάπλου συγκεκριμένων πλοίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πλοία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ναυτιλιακής Ασφάλειας (Maritime Security Program – MSP) της Ναυτιλιακής Διοίκησης των ΗΠΑ (Maritime Administration – MARAD), το οποίο διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα εμπορικών πλοίων για την κάλυψη στρατηγικών και αμυντικών αναγκών της χώρας.

Στο υπόβαθρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι ισπανικοί περιορισμοί σε μεταφορές στρατιωτικού υλικού που συνδέονται με το Ισραήλ. Η Μαδρίτη έχει υιοθετήσει περιοριστική πολιτική έναντι συγκεκριμένων φορτίων, ενώ η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την άρνηση πρόσβασης σε αμερικανικά πλοία ως πρακτική που επηρεάζει δυσμενώς τη ναυτιλία και το εξωτερικό εμπόριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FMC, η έρευνα κατέληξε στην ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η Ισπανία αρνήθηκε την πρόσβαση σε πλοία υπό αμερικανική σημαία, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν σοβαρές συνέπειες για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ παράλληλα περιορίζουν τη δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις εξαγωγές της και να αναπτύξει έναν εμπορικό στόλο ικανό να υποστηρίζει τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τις ανάγκες εθνικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά συνδέει ευθέως την εμπορική ναυτιλία με τη στρατηγική ασφάλεια. Η συμμετοχή πλοίων στο MSP δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο μηχανισμό διατήρησης ναυτιλιακών δυνατοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε περιόδους κρίσης.

Τα αντίμετρα που εξετάζει η FMC δεν περιορίζονται στον ναυτιλιακό τομέα. Πέρα από το τέλος των 200.000 δολαρίων ανά ταξίδι για πλοία υπό ισπανική σημαία, η Επιτροπή προτείνει περιορισμούς στις εισαγωγές ισπανικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κατηγορίες που ενδέχεται να επηρεαστούν περιλαμβάνουν αρώματα και καλλυντικά, έλαια και λίπη, κεραμικά, προϊόντα από πέτρα, καθώς και ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής.

Η επιλογή εμπορικών αντιμέτρων σε κλάδους που δεν συνδέονται άμεσα με τη ναυτιλία αποτυπώνει τη δυνατότητα της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά ως μέσο πίεσης για την αλλαγή λιμενικών πρακτικών τρίτων χωρών.

Παράλληλα, η ενδεχόμενη εφαρμογή περιορισμών σε προϊόντα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί προϋποθέσεις ευρύτερης εμπορικής αντιπαράθεσης, καθώς η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ.

Προς το παρόν, τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Η FMC έχει ξεκινήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, καλώντας ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εμπορικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πιθανές συνέπειες των προτεινόμενων αντιμέτρων.

Η προθεσμία υποβολής σχολίων ολοκληρώνεται στις 14 Δεκεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επίσημης ακρόασης της ισπανικής πλευράς πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

Το γεγονός, πάντως, ότι η FMC προχωρά στην εξέταση συγκεκριμένων οικονομικών κυρώσεων δείχνει πως η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον την πρόσβαση των αμερικανικών πλοίων σε ξένα λιμάνια ως ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τα εμπορικά και στρατηγικά συμφέροντα της χώρας.

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