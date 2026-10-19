Καβάλα: Η A.P. Moller Capital εξαγοράζει την Euroports και αλλάζει τις ισορροπίες στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 και τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, αφορά έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Η Euroports δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 50 τερματικούς σταθμούς, διακινώντας ετησίως πάνω από 70 εκατ. τόνους φορτίων.

Στην Ελλάδα, η Euroports έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2025 την επιχειρησιακή διαχείριση του «Φίλιππος Β΄», στο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η 40ετής υποπαραχώρηση συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα 36 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δυνατότητα αξιοποίησης της Καβάλας από το ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα του ομίλου A.P. Moller. Η Maersk διαθέτει ήδη τακτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, εξυπηρετώντας εμπορευματικές ροές προς τις βαλκανικές αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ναυτιλιακής αγοράς, προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο σταδιακής μεταφοράς μέρους των υφιστάμενων προσεγγίσεων της Maersk από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα ή ανακατανομή του σημερινού μεταφορικού έργου μεταξύ των δύο λιμένων.

Η εξαγορά της Euroports δεν προεξοφλεί επιχειρησιακές αποφάσεις της Maersk. Δημιουργεί, ωστόσο, τις προϋποθέσεις για μια νέα λιμενική πραγματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Καβάλα μπορεί σταδιακά να αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.