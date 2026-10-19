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Κικίλιας για ναυάγιο στη Λέσβο: Μηδενική ανοχή στους διακινητές
Ναυτιλία
11:05 - 19 Οκτ 2026

Κικίλιας για ναυάγιο στη Λέσβο: Μηδενική ανοχή στους διακινητές

Reporter.gr Newsroom

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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας προχώρησε νωρίτερα σήμερα (19/10) σε επίσημη δήλωση σχετική με τη νέα πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες που σημειώθηκε στο νησί της Λέσβου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, εξαιτίας της εγκληματικής δράσης των σύγχρονων δουλεμπόρων.

Όπως δείχνουν όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

Η στάση μας είναι αδιαπραγμάτευτη: μηδενική ανοχή στους διακινητές. Στους στυγνούς αυτούς εγκληματίες που προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά».

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