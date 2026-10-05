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Επίδομα παιδιού: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις - Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου
Οικονομία
10:15 - 05 Οκτ 2026

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις - Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Άνοιξε εκ νέου σήμερα (5/10), η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν αιτήσεις που έχουν ήδη καταθέσει για το έτος 2026.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε έκτακτη καταβολή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) την Παρασκευή (9/10), προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Η ανάγκη για συμπληρωματική πληρωμή προέκυψε λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών, το οποίο παρουσιάστηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα, σε ορισμένες αιτήσεις περιλαμβάνονταν παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, τα απαραίτητα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα, με συνέπεια να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και η εκκαθάριση των αιτήσεων.

Το πρόβλημα συνδέεται με τεχνική δυσλειτουργία της ΗΔΙΚΑ, η οποία επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων φοίτησης που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει τη διαδικασία εκκαθάρισης των επηρεαζόμενων αιτήσεων και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, ώστε να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή, λόγω της εκκρεμότητας που υπήρχε στα στοιχεία φοίτησης των παιδιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 10:14
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