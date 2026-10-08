Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για το αγροτικό πετρέλαιο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με άμεσο ενδιαφέρον για αγρότες, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων θα διαρκέσει έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ στόχος είναι να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία ώστε οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή εντός του μήνα, εφόσον ψηφιστούν.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων ξεχωρίζουν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και οι αλλαγές στον τρόπο εξόφλησης παραγγελιών που παραδίδονται από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Αγροτικό πετρέλαιο: Επιστροφή ΕΦΚ έως τις 31 Οκτωβρίου

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους δικαιούχους αγρότες, με προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα την 31η Οκτωβρίου.

Η επιστροφή αποσκοπεί στον περιορισμό του κόστους καυσίμων που επιβαρύνει τις αγροτικές εργασίες και, κατ' επέκταση, το κόστος παραγωγής.

Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων και άλλες ανάγκες της εκμετάλλευσής τους.

Courier: Νέοι κανόνες στις πληρωμές κατά την παράδοση

Αλλαγές προβλέπονται και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες courier.

Το υπό διαβούλευση πλαίσιο κινείται προς την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών στις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η παρέμβαση συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης των ψηφιακών πληρωμών και της καταγραφής των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πάντως, οι τελικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και τους καταναλωτές θα καθοριστούν από το κείμενο που θα ψηφιστεί. Η κατάθεση του νομοσχεδίου σε διαβούλευση δεν σημαίνει ότι οι νέοι κανόνες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Πρόστιμο για πληρωμές με μετρητά

Σύμφωνα με το αναλυτικό δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής θα ισχύει ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Για τις εταιρείες courier που θα εξακολουθούν να δέχονται μετρητά προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής.

Πριν εφαρμοστεί η ρύθμιση, αναμένεται υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει ποιες κατηγορίες φυσικών προσώπων θα εξαιρούνται.

Από τον Νοέμβριο η έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι, από τον Νοέμβριο, η ελάφρυνση για το αγροτικό πετρέλαιο θα εφαρμόζεται ψηφιακά στο τιμολόγιο αγοράς. Το αντίστοιχο ποσό, μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, θα επιστρέφεται στους πρατηριούχους, με προστασία από κατασχέσεις και συμψηφισμούς.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου, στις 10:00, ενώ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ψήφιση επιδιώκεται για την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και όχι εντός Οκτωβρίου.