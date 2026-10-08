Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

Η οριστικοποίηση της αμυντικής αυτής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.
Το εξοπλιστικό αυτό πακέτο εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας και περιλαμβάνει:
• Αναβάθμιση F-16: Επιπλέον 38 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 50 θα αναβαθμιστούν σε έκδοση Viper.
• Στρατιωτικά οχήματα Stryker: Παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων για την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς.
• Οπλικά συστήματα F-35: Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και όπλων για τα νέα μαχητικά.
• Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα: Ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program).
Παράλληλα με το αμυντικό σκέλος, ο Στρατηγικός Διάλογος έδωσε ισχυρή ώθηση στα ενεργειακά σχέδια, επιβεβαιώνοντας την αμερικανική υποστήριξη στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου (LNG) και στις έρευνες υδρογονανθράκων.