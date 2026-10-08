Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

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Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Η οριστικοποίηση της αμυντικής αυτής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο , στην Αθήνα.

Το εξοπλιστικό αυτό πακέτο εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας και περιλαμβάνει:

• Αναβάθμιση F-16: Επιπλέον 38 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 50 θα αναβαθμιστούν σε έκδοση Viper.

• Στρατιωτικά οχήματα Stryker: Παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων για την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς.

• Οπλικά συστήματα F-35: Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και όπλων για τα νέα μαχητικά.

• Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα: Ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program).

Παράλληλα με το αμυντικό σκέλος, ο Στρατηγικός Διάλογος έδωσε ισχυρή ώθηση στα ενεργειακά σχέδια , επιβεβαιώνοντας την αμερικανική υποστήριξη στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου (LNG) και στις έρευνες υδρογονανθράκων.