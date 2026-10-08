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Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο
Πολιτική
10:44 - 08 Οκτ 2026

Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Η οριστικοποίηση της αμυντικής αυτής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Το εξοπλιστικό αυτό πακέτο εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας και περιλαμβάνει:

• Αναβάθμιση F-16: Επιπλέον 38 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 50 θα αναβαθμιστούν σε έκδοση Viper.
Στρατιωτικά οχήματα Stryker: Παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων για την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς.
Οπλικά συστήματα F-35: Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και όπλων για τα νέα μαχητικά.
Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα: Ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program).

Παράλληλα με το αμυντικό σκέλος, ο Στρατηγικός Διάλογος έδωσε ισχυρή ώθηση στα ενεργειακά σχέδια, επιβεβαιώνοντας την αμερικανική υποστήριξη στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου (LNG) και στις έρευνες υδρογονανθράκων.

        Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 11:01
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