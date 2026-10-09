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Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο
Οικονομία
12:27 - 09 Οκτ 2026

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom

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Στο 5% ανέβασε ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση με το 3,8% του Αυγούστου. Τα ίδια στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν σήμερα (9/10), αποτυπώνουν τη μετατόπιση του πληθωριστικού «μετώπου» από τα τρόφιμα στα καύσιμα, με το κόστος πετρελαίου, φυσικού αερίου και βενζίνης να καλπάζει.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν εκτίναξη κατά 55% στο κόστος του φυσικού αερίου, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% στη βενζίνη και 22,5% στα καύσιμα αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα οι τιμές του ρεύματος αυξήθηκαν κατά 15%.

Αύξηση 5,9% κατέγραψαν τα ενοίκια τον Σεπτέμβριο, ενώ η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα ήταν πιο περιορισμένη, φτάνοντας συνολικά το 0,6%. Ωστόσο, σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο μοσχάρι κατά 12,3%, στα ψάρια κατά 11,5% και στο αρνί και κατσίκι κατά 9,7%. Αντίθετα, πτώση τιμών καταγράφηκε στο ελαιόλαδο κατά 11,9%, στο ρύζι κατά 8,2% και στα δημητριακά κατά 7,9%.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, o Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 5,1% από 3,7% που ήταν έναν μήνα πριν.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις σημειώθηκαν στα:

  • Ελαιόλαδο (-11,9%)
  • Ρύζι (-8,2%)
  • Φρούτα ( -8%)
  • Δημητριακά για πρωινό (-7,9%)
  • Εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας (-7,3%)

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Ετήσιες μεταβολές του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο 2026

Αύξηση κατά 5,0% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου του 2025. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρατηρείται στη στέγαση και στις μεταφορές. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στην ομάδα της ενημέρωσης και επικοινωνίας.

1. Οι ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που κατέγραψαν αυξήσεις

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +0,6%. Η άνοδος του δείκτη προήλθε κυρίως από τις αυξημένες τιμές στο ψωμί και στα υπόλοιπα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί και στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλίπαστα ψάρια, στα τυριά, στα αυγά και στα λαχανικά γενικότερα. Μέρος των ανατιμήσεων αντισταθμίστηκε από τις μειώσεις στις τιμές του ρυζιού, των δημητριακών πρωινού, των νωπών ή κατεψυγμένων ψαριών, του νωπού πλήρους γάλακτος, του ελαιολάδου, των φρούτων, των προϊόντων σοκολάτας, των προπαρασκευασμένων γευμάτων, των χυμών φρούτων και του καφέ.

Ένδυση και υπόδηση: +0,3%. Η αύξηση του δείκτη συνδέεται με την άνοδο των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Στέγαση: +14,7%. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις των ενοικίων κατοικιών, των εργασιών επισκευής και συντήρησης κατοικιών, των διαφόρων υπηρεσιών που σχετίζονται με το σπίτι, καθώς και του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου θέρμανσης και των στερεών καυσίμων.

Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: +0,6%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις υψηλότερες τιμές σε διάφορα είδη οικιακής χρήσης και στις οικιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τις μειώσεις στις τιμές των οικιακών συσκευών και των επισκευών τους, καθώς και των ειδών καθαρισμού και συντήρησης του νοικοκυριού.

Υγεία: +1,4%. Η αύξηση του δείκτη αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των ιατρικών προϊόντων, των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και της νοσοκομειακής περίθαλψης. Αντίβαρο αποτέλεσε η μείωση των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα, η οποία περιόρισε εν μέρει τη συνολική άνοδο.

Μεταφορές: +11,3%. Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, καθώς και το αυξημένο κόστος συντήρησης και επισκευής των μέσων προσωπικής μεταφοράς, συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη. Αύξηση καταγράφηκε, επίσης, σε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προσωπικές μετακινήσεις και στα αεροπορικά εισιτήρια επιβατών. Μέρος των αυξήσεων αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός: +1,6%. Η αύξηση συνδέεται κυρίως με τις υψηλότερες τιμές στα προϊόντα κηπουρικής και στα ζώα συντροφιάς, στις υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού, καθώς και στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε στις τιμές των διαρκών αγαθών αναψυχής, περιορίζοντας εν μέρει την άνοδο του δείκτη.

Εκπαίδευση: +2,9%. Η μεταβολή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις στα δίδακτρα της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στα δίδακτρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια: +6,9%. Οι υψηλότερες τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, καθώς και στις υπηρεσίες ξενοδοχείων, μοτέλ και πανδοχείων, οδήγησαν στην αύξηση του δείκτη.

Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: +3,5%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές των ασφαλίστρων υγείας και των ασφαλίστρων οχημάτων.

Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: +1,5%. Οι ανατιμήσεις στα κομμωτήρια, στα καταστήματα προσωπικής φροντίδας και σε άλλες υπηρεσίες συνέβαλαν στην αύξηση του δείκτη. Μέρος αυτής της μεταβολής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών σε άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Η ομάδα που κατέγραψε μείωση τιμών

Ενημέρωση και επικοινωνία: -1,9%. Η πτώση του δείκτη προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μέρος της υποχώρησης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών σε άλλες υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 12:35
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