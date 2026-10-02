Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Εκτόξευση στο 5,1% κατέγραψε ο δείκτης των τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή (2/10).

Η αύξηση, αν και αναμενόμενη, είναι αξιοσημείωτα μεγάλη, καθώς τον Αύγουστο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7%.

Οι τιμές, όμως, εκτοξεύθηκαν τον Σεπτέμβριο και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως τον Οκτώβριο έπεται συνέχεια.

Προφανώς, η ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μοχλό της εκτόξευσης του πληθωρισμού στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια το ενεργειακό κόστος έχει και επιπτώσεις στις τιμές και άλλων προϊόντων, με τις προβλέψεις να αναφέρουν πως οι ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται προ των πυλών.

Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς για 3,6%.

Η εξέλιξη αυτή προφανώς αυξάνει κι άλλο τις πιθανότητες να προχωρήσει η ΕΚΤ σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.