Ανάκαμψη για το Bitcoin μετά το sell off – Εκροές στα crypto ETF

Το Bitcoin ανακάμπτει πέριξ των 82.500 δολαρίων μετά τη βουτιά της Πέμπτης (8/10), αλλά εξακολουθεί να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 4%. Το Ethereum υποχωρεί κατά 9% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα περισσότερα αμερικανικά ETF κρυπτονομισμάτων, με τα προϊόντα XRP να αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση.

Το Bitcoin ανέκαμψε από το χαμηλό των 80.300 δολαρίων, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ανοδικά κινήθηκαν και τα futures των αμερικανικών μετοχών, ενώ το πετρέλαιο Brent υποχώρησε περίπου 1%, στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα (Παρασκευή, 9/10), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» στα 82.659,80 δολάρια με ημερήσια χασούρα 0,7%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,661 δισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 58%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κυμαίνεται στα 2.494,32 δολάρια (-3%), ενώ το Solana στα 110,20 δολάρια με -4,8% σε επίπεδο 24ώρου και -10% σε επίπεδο 7ημέρου.

Το XRP σημειώνει υποχώρηση κατά 2,2% (και 10% σε εβδομαδιαία βάση) στο 1,39 δολάριο, το Dogecoin υποχωρεί κατά 4,7% (και 13,1% σε επίπεδο 7ημέρου) στο 0,0845 δολάριο και το Cardano κατά 7% (και 7,9% σε επίπεδο εβδομάδας) στο 0,2375 δολάριο.

Πτωτικά και το Shiba Inu (-2,3%) στο 0,000005353 δολάριο, αλλά και το Monero (-3,9%) στα 563,93 δολάρια, με πιο περιορισμένες εβδομαδιαίες απώλειες ωστόσο (-1,9%).

Να σημειωθεί ότι σε επίπεδο 24ώρου σημαντικά κέρδη κατέγραψαν τα παρακάτω alts:

- Το Starknet ενισχύθηκε κατά 33%, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Ethereum και να μετατραπεί σε αυτόνομο blockchain, με στόχο την πλήρη ανθεκτικότητα απέναντι σε κβαντικές επιθέσεις έως το 2027

- Το Kaia σημείωσε άνοδο 40% μετά την εισαγωγή του στο Upbit, ενώ τα Aptos, Cosmos και Polkadot κινήθηκαν επίσης ανοδικά.

Στον αντίποδα, τα Algorand και Curve υποχώρησαν κατά 14% και 13% αντίστοιχα. Πιέσεις δέχθηκαν και τα tokens τεχνητής νοημοσύνης Kite και Venice, μετά τις πληροφορίες ότι τα ετησιοποιημένα έσοδα της OpenAI ανέρχονταν σε 50 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 68 δισ. δολαρίων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,864 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 1,4%.

Εκροές στα crypto ETF – Μοναδική εξαίρεση το XRP

Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin κατέγραψαν εκροές 244 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, ανεβάζοντας τις συνολικές αποσύρσεις των δύο τελευταίων συνεδριάσεων στα 729 εκατ. δολάρια. Εκροές σημείωσαν επίσης τα ETF Ether, ύψους 73 εκατ. δολαρίων, και Solana, ύψους 3 εκατ. δολαρίων.

Αντίθετα, τα spot ETF XRP προσέλκυσαν καθαρές εισροές περίπου 8 εκατ. δολαρίων, οι οποίες κατευθύνθηκαν στο XRPZ της Franklin Templeton. Από την έναρξη λειτουργίας τους, τα ETF XRP έχουν συγκεντρώσει 1,81 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα προϊόντα Solana, με εισροές 1,59 δισ. δολαρίων.

Αρνητική ήταν και η εικόνα για το μοναδικό spot ETF Zcash στις ΗΠΑ, το οποίο κατέγραψε εκροές 19 εκατ. δολαρίων. Οι συνολικές αποσύρσεις του Οκτωβρίου ανέρχονται πλέον σε περίπου 86 εκατ. δολάρια.

Μειώνεται η μόχλευση, στο επίκεντρο τα 82.800 δολάρια

Η ανάκαμψη του Bitcoin δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της μόχλευσης. Το ανοικτό ενδιαφέρον στα futures υποχώρησε κατά 1,9%, στα 27,1 δισ. δολάρια, ενώ οι συνολικές ρευστοποιήσεις θέσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων έφτασαν τα 1,09 δισ. δολάρια μέσα σε 24 ώρες, με τις θέσεις long να αντιστοιχούν στο 85% του συνόλου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο επίπεδο των 82.814 δολαρίων, το οποίο το Bitcoin καλείται να ανακτήσει, ώστε να ενισχύσει τις πιθανότητες διατήρησης της ανοδικής αντίδρασης. Παράλληλα, η ανησυχία για τις επιπτώσεις των μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών στην ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να επηρεάζει το κλίμα, αν και ο κρυπτογράφος της Coinbase, Γεχούντα Λίντελ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως έχουν καταρρεύσει οι κρυπτογραφικές παραδοχές στις οποίες βασίζονται Bitcoin και Ether.

Pyth, MARA και Robinhood στο προσκήνιο

Το Pyth Network ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει το 100% των εσόδων από τα προϊόντα του για αγορές του token PYTH από την ανοιχτή αγορά, με στόχο την ενίσχυση του αποθεματικού του, το οποίο ήδη περιλαμβάνει 41 εκατ. tokens. Τα ετησιοποιημένα έσοδα του δικτύου ανήλθαν σε 11,5 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2026, αυξημένα κατά 86% σε τριμηνιαία βάση.

Παράλληλα, η MARA Holdings μετέφερε 996 Bitcoin, αξίας περίπου 81,1 εκατ. δολαρίων, σε διεύθυνση που συνδέεται με την Galaxy Digital, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί πώληση. Η εταιρεία μειώνει τα αποθέματά της, ενώ επεκτείνεται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, η Robinhood εξετάζει σε συνεργασία με την T. Rowe Price τη δημιουργία ενός tokenized ETF ενεργητικής διαχείρισης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο Stock Token αυτού του είδους. Η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και υπόκειται σε νομικές, εταιρικές και ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Συνολικά, η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις, αλλά οι εκροές από τα περισσότερα crypto ETF και οι έντονες διακυμάνσεις στα altcoins εξακολουθούν να υποδηλώνουν επιφυλακτικότητα. Η πορεία του Bitcoin γύρω από τα 82.800 δολάρια αναμένεται να αποτελέσει βασικό δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη τάση.