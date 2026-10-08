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Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη
Ειδήσεις
20:12 - 08 Οκτ 2026

Τραμπ: Καμία επίθεση στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ανυποχώρητη στο ουράνιο η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εξελίσσονται θετικά.  

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο αποκλεισμός της χώρας θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται πλήρως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η κίνηση πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι μόνο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας διακινήθηκαν 22 εκατομμύρια βαρέλια. Όπως τόνισε, κανένα από αυτά δεν προερχόταν από το Ιράν ούτε είχε ως τελικό προορισμό τη χώρα.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Τραμπ διαμήνυσε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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Η τοποθέτηση του Τραμπ έγινε μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο είχε δώσει, αρκετές ημέρες νωρίτερα, εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και τις απαραίτητες προετοιμασίες για την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Το αμερικανικό μέσο διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη εντολή δεν προέβλεπε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων, ενώ επισημαίνει πως ο Τραμπ δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για την πραγματοποίησή τους.

Παρά τα παραπάνω, αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Axios ανέφεραν ότι το ενδεχόμενο επιθέσεων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και πριν από τις ισραηλινές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ιράν: Δεν θα εγκαταλείψουμε τον εμπλουτισμό, ούτε θα παραδώσουμε το ουράνιό μας

Από την άλλη, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε να παραδώσει το ουράνιο που διαθέτει, επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της χώρας, Μοχαμάντ Εσλαμί.

Ο ίδιος φέρεται να χαρακτήρισε τις νέες απειλές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ως «τίποτα το καινούργιο» και να δήλωσε πως ο εμπλουτισμός αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα» της πυρηνικής διαδικασίας.

Βανς: Είμαστε ανοιχτοί σε συμφωνία αν το Ιράν υποχωρήσει στο ουράνιο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, από τη μεριά του, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει «ουσιαστικά» την πυρηνική του ικανότητα εμπλουτισμού για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να τερματίσει τον επτάμηνο πόλεμο των χωρών, ακόμη και όταν η Ουάσιγκτον δεν ήταν σίγουρη για το πώς η Τεχεράνη λαμβάνει αποφάσεις στις διαπραγματεύσεις.

«Αν δεν επιδιώκετε την απόκτηση πυρηνικού όπλου, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο σε ποσοστό 60%; Και αν θέλετε να αποδείξετε τη δέσμευσή σας να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην προχωράτε στην παραγωγή καυσίμου υψηλού εμπλουτισμού. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες ζήτημα αρχής», είπε ο Βανς.

«Πιστεύω ότι, αν θέλουν να δείξουν πως δεσμεύονται να μην κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, θα έπρεπε να προβούν σε ουσιαστικές ενέργειες όσον αφορά τη δυναμικότητα εμπλουτισμού τους», σημείωσε ακόμη, διευκρινίζοντας πως οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό ζήτημα.

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