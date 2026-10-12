Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα νιώθουν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, στην περίπτωση πουα θα χρειαστεί να καλύψουν μία έκτακτη οικονομική δαπάνη.

Το 2025, σχεδόν 3 στους 10 ανθρώπους (29,2%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δεν μπορούσαν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη.

Η χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά καταγράφεται στη χώρα μας, όπου τα μισά νοικοκυριά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται πως θα βρεθούν αντιμέτωπα με μία έκτακτη δαπάνη. Προφανώς, ο πρϋπολογισμός είναι πολύ συγκεκριμένος με βάση το διαθέσιμο εισόδημα και δεν περισσεύουν χρήματα για αποταμιεύσεις που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μία έκτακτη ανάγκη.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:

Ελλάδα: 50,5%

Λετονία: 43,7%

και Βουλγαρία: 42,4%

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:

Ολλανδία: 15,3%

Τσεχία

και Μάλτα: 18,7%