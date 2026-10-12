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Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη
Οικονομία
07:44 - 12 Οκτ 2026

Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη

Reporter.gr Newsroom

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Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα νιώθουν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, στην περίπτωση πουα θα χρειαστεί να καλύψουν μία έκτακτη οικονομική δαπάνη.

Το 2025, σχεδόν 3 στους 10 ανθρώπους (29,2%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δεν μπορούσαν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη.

Η χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά καταγράφεται στη χώρα μας, όπου τα μισά νοικοκυριά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται πως θα βρεθούν αντιμέτωπα με μία έκτακτη δαπάνη. Προφανώς, ο πρϋπολογισμός είναι πολύ συγκεκριμένος με βάση το διαθέσιμο εισόδημα και δεν περισσεύουν χρήματα για αποταμιεύσεις που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μία έκτακτη ανάγκη.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:

Ελλάδα: 50,5%

Λετονία: 43,7%

και Βουλγαρία: 42,4%

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Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:

Ολλανδία: 15,3%

Τσεχία

και Μάλτα: 18,7%

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