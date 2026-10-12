Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη

Το 2025, σχεδόν 3 στους 10 ανθρώπους (29,2%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δεν μπορούσαν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη.
Η χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά καταγράφεται στη χώρα μας, όπου τα μισά νοικοκυριά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται πως θα βρεθούν αντιμέτωπα με μία έκτακτη δαπάνη. Προφανώς, ο πρϋπολογισμός είναι πολύ συγκεκριμένος με βάση το διαθέσιμο εισόδημα και δεν περισσεύουν χρήματα για αποταμιεύσεις που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μία έκτακτη ανάγκη.
Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:
Ελλάδα: 50,5%
Λετονία: 43,7%
και Βουλγαρία: 42,4%
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε:
Ολλανδία: 15,3%
Τσεχία
και Μάλτα: 18,7%