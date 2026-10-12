ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρκόπουλος: Έρχεται ρύθμιση για ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher έως €3.000
Οικονομία
09:40 - 12 Οκτ 2026

Μαρκόπουλος: Έρχεται ρύθμιση για ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher έως €3.000

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Κριτική στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πρατηριούχων άσκησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, επιχειρώντας να στείλει σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της κυβερνητικής στήριξης προς τους πολίτες, αλλά και για την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.  

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 14 Οκτωβρίου, ο κ. Μαρκόπουλος – με βάση σχετική ανακοίνωση – αναφέρθηκε στις πιέσεις που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των πολιτών, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Ο Υφυπουργός άσκησε, παράλληλα, κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις περί γενικευμένων μειώσεων φόρων, επισημαίνοντας ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας.

«Η άσκηση οικονομικής πολιτικής απαιτεί υπευθυνότητα και σαφή κοστολόγηση. Οι Έλληνες πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης και γνωρίζουν πολύ καλά την αξία της οικονομικής σταθερότητας. Γι’ αυτό και κάθε πολιτική πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς θα χρηματοδοτηθεί, με σεβασμό στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στους ευρωπαϊκούς κανόνες», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τις πιέσεις να επηρεάζουν ακόμη και μεγάλες οικονομίες, όπως η γαλλική, και να αποτυπώνονται στο κόστος δανεισμού των κρατών.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία ακόμη και ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις, η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε πολύ πιο ισχυρή θέση και αυτό μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε έως εδώ και είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτή την πρόοδο, με υπεύθυνες αποφάσεις και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση μεγαλύτερων οικονομικών περιθωρίων στήριξης απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, με την επισήμανση ότι «κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να μείνει μόνο του».

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων, ζήτησε τη συνεργασία τους στην ενημέρωση των πολιτών τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην αγορά ενέργειας.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, ο κ. Μαρκόπουλος γνωστοποίησε ότι σε προσεχές νομοσχέδιο πρόκειται να περιληφθεί ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher ύψους έως 3.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη ανακοινωθεί και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς.

Η παρέμβασή του περιλάμβανε και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τον κλάδο, καθώς ανακοίνωσε τη δημιουργία μικτής επιτροπής, σε συνεργασία με την ΑΕΔΕ και την ΠΟΠΕΚ, με στόχο την εξέταση και αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων στην αγορά καυσίμων.

Μάλιστα, κάλεσε τους εκπροσώπους του κλάδου σε πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των νέων μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη: 1,3 εκατ. πολίτες απέχουν πάνω από 5 χλμ από ΑΤΜ
Πολιτική

Αποστολάκη: 1,3 εκατ. πολίτες απέχουν πάνω από 5 χλμ από ΑΤΜ

Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων - Δείτε live
Πολιτική

Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων - Δείτε live

Ρεύμα: Τι αλλάζει σε παρόχους, τιμολόγια και λογαριασμούς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρεύμα: Τι αλλάζει σε παρόχους, τιμολόγια και λογαριασμούς 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τρία σενάρια για την τιμή εκκίνησης - Αβεβαιότητα για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα
Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τρία σενάρια για την τιμή εκκίνησης - Αβεβαιότητα για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/10/2026 - 10:10

Αποστολάκη: 1,3 εκατ. πολίτες απέχουν πάνω από 5 χλμ από ΑΤΜ

Αναλύσεις
12/10/2026 - 10:03

ΧΑ: Αναγκαία η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Πολιτική
12/10/2026 - 10:02

Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων - Δείτε live

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 09:53

Έλληνες αλιείς: Όσα ψάρια και να βγάλουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος του πετρελαίου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/10/2026 - 09:49

Ούζο Βαρβαγιάννη: Πώς το Μουσείο Βαρβαγιάννη αναδεικνύει ένα εμβληματικό προϊόν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/10/2026 - 09:49

Μεγάλα έργα υποδομής: Ο καθοριστικός ρόλος της ποιότητας, της ασφάλειας και της πιστοποίησης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/10/2026 - 09:46

Λογαριασμός με καθυστέρηση

Magazino
12/10/2026 - 09:44

Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Εργασιακά
12/10/2026 - 09:41

Επεκτείνεται περαιτέρω η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους

Οικονομία
12/10/2026 - 09:40

Μαρκόπουλος: Έρχεται ρύθμιση για ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher έως €3.000

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 09:34

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 09:26

Ρεύμα: Τι αλλάζει σε παρόχους, τιμολόγια και λογαριασμούς 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/10/2026 - 09:23

Metlen, Thales Alenia Space και Thales Hellas: Μαζί στο αμυντικό διαστημικό «αύριο» της Ελλάδας

Οικονομία
12/10/2026 - 08:50

€2,48 εκατ. για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στη Φλώρινα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 08:41

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι

Οικονομία
12/10/2026 - 08:33

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τρία σενάρια για την τιμή εκκίνησης - Αβεβαιότητα για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

Οικονομία
12/10/2026 - 08:16

Ακρίβεια: Τέσσερις εστίες πληθωριστικών πιέσεων - Πώς η ενεργειακή κρίση περνά στο κόστος ζωής

Οικονομία
12/10/2026 - 07:44

Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη

Εργασιακά
12/10/2026 - 07:32

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
11/10/2026 - 22:11

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω

Υγεία
11/10/2026 - 21:46

Ντεκαφεϊνέ καφές: Η απρόσμενη επίδραση στη μνήμη που εντόπισαν οι επιστήμονες

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
11/10/2026 - 21:45

Καρτ ποστάλ απ’ την Πνύκα

Magazino
11/10/2026 - 21:33

Άννα Καλαϊτζίδου: Το κυνήγι της δημοσιότητας δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:19

Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ελλάδα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 21:16

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:59

Αργεί ακόμη η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ - Πού πέφτει το «ψαλίδι»

Πολιτική
11/10/2026 - 20:41

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα μετά από υβριστικό άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
11/10/2026 - 20:23

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 19:12

O Ζελένσκι αποδέχθηκε την «ενεργειακή εκεχειρία», που ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αναμονή για τη Μόσχα

Ειδήσεις
11/10/2026 - 18:23

Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ