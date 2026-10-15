Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο μετρήσιμο αποτέλεσμα που παράγει η οικονομική πολιτική με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο που ακολουθείται από το 2019 καθώς και στα εργαλεία που θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του- εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό- στο 6ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε την διεθνή ρευστότητα και τόνισε το γεγονός ότι οι αγορές «τιμολογούν» πάνω απ’ όλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία και την πολιτική σταθερότητα. Κι εδώ είναι που η Ελλάδα ξεχωρίζει. Όχι πλέον ως το πρόβλημα της Ευρώπης, όπως ήμασταν πριν από δεκαπέντε χρόνια, αλλά ως ένα από τα άγκιστρα σταθερότητάς της. Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερες αποδόσεις από τη Γαλλία και την Ιταλία.

«Σκεφτείτε το αυτό. Η χώρα που κάποτε ήταν το σύμβολο της κρίσης της Ευρωζώνης έχει τώρα χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων από δύο από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ. Αυτό δεν είναι τύχη. Είναι αποτέλεσμα επιλογών: Συνεπή πρωτογενή πλεονάσματα. Πλήρης συμμόρφωση με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τη συμφωνημένη πορεία δαπανών μας. Πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του μνημονίου. Ένα προφίλ χρέους με μέση διάρκεια 17 έως 18 έτη και μέσο κόστος τόκων κάτω από 1,8%. Και μια κυβέρνηση με καθαρή εντολή και σταθερή πλειοψηφία. Σε έναν ταραγμένο κόσμο, η σταθερότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και η Ελλάδα το διαθέτει».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός υπενθύμισε την πρόοδο σε βασικούς δείκτες όπως: Η ανάπτυξη, που θα φτάσει στο 2% φέτος και 2,3% το 2027, συνεχίζοντας με ρυθμούς υπερδιπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επενδύσεις, που θα αγγίξουν το 18% το 2026 και αναμένεται ότι θα υπερβούν το 18,5% το 2027- από 11% το 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε.. Η ανεργία, που έπεσε στο 7,4% από 17,5% το 2019, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πάνω από 600.000 θέσεων εργασίας. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., που κινείται στο 136,7% το 2026 και στο 128,8% το 2027, με στόχο το 120% το 2029, όταν ήταν πάνω από 200% το 2020.

«Η ανάπτυξη χρειάζεται χρηματοδότηση. Και εδώ η Ελλάδα έχει χτίσει κάτι μοναδικό: ένα βαθύ, διαφοροποιημένο σύνολο χρηματοδοτικών εργαλείων που λειτουργούν συνδυαστικά», σημείωσε, παραθέτοντας συγκεκριμένα μεγέθη:

1. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF): Η Ελλάδα εξασφάλισε 36 δισεκατομμύρια ευρώ — περίπου το 16% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε ολοκληρώσει όλα τα ορόσημα και όλα τα αιτήματα πληρωμής και αναμένουμε να λάβουμε το 100% των πόρων που μας αναλογούν.

2. ΕΣΠΑ 2021–2027: Ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 17.600 επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια αξίας σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την Ελλάδα να κατατάσσεται μεταξύ των πρωτοπόρων κρατών μελών στην απορρόφηση.

3. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030: Περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών δεσμεύσεων — χρηματοδοτώντας έργα υποδομής, ενέργειας, υδάτων και ψηφιακά έργα που δεν καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

4. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB): Έχει εγκρίνει περισσότερα από 60.000 δάνεια αξίας 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Η επενδυτική δυναμική της Ελλάδας όμως όχι», δήλωσε και αναφέρθηκε στα εργαλεία που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη την επόμενη μέρα.

Συνέχιση του ΕΣΠΑ 2021–2027: Απομένουν περίπου 19 δισεκατομμύρια ευρώ προς επένδυση έως το 2029, επαναπροσανατολισμένα στις προτεραιότητες της ενδιάμεσης αναθεώρησης: ανταγωνιστικότητα, αμυντική-βιομηχανική ικανότητα, ανθεκτικότητα των υδάτων, στέγαση και ενέργεια.

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, για την προστασία των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού & Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων: Περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για αποθήκευση, δίκτυα και διασυνδέσεις, μαζί με 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τα νησιά. Έτσι μειώνουμε δομικά το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα είναι ήδη καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας· στόχος μας είναι να γίνουμε ο ενεργειακός κόμβος της περιοχής.

Ενισχυμένο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Έχουμε διαθέσει 23 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026–2030, υπερδιπλάσια σε σχέση με την περίοδο 2021–2025.

Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ΕΕ (2028–2034): Θα συμφωνηθεί πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η Ελλάδα θα κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο σχεδιασμός μας ξεκινά ήδη από περίπου 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Αθροίστε τα όλα μαζί, και οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι που είναι διαθέσιμοι στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια υπερβαίνουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια γραμμή χρηματοδότησης για μια δεκαετία», σημείωσε με νόημα.

«Έχουμε σταθερότητα — πολιτική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική. Έχουμε ανάπτυξη — υπερδιπλάσια της Ευρώπης. Και έχουμε τη χρηματοδότηση για να τη διατηρήσουμε. Αλλά η αξιοπιστία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κερδίζεις κάθε μέρα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας: σύνεση στα δημόσια οικονομικά μας, φιλοδοξία στις επενδύσεις μας. Η δική σας δουλειά είναι να μετατρέπετε τα κεφάλαια σε ανάπτυξη. Η δική μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα παραμένει το μέρος όπου μπορείτε να το κάνετε», κατέληξε απευθυνόμενος στους συνέδρους.