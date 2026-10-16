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ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ στις 21 Οκτωβρίου
Οικονομία
12:35 - 16 Οκτ 2026

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ στις 21 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη (21/10) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 23 Απριλίου 2027.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί¬ναι η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια-δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 12:35
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