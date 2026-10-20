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Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης
Περιβάλλον
17:51 - 20 Οκτ 2026

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης

Reporter.gr Newsroom

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Η υπερθέρμανση του πλανήτη, που προκαλείται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, επιταχύνεται, φέρνοντας πολλά από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Γης κοντά στα σημεία καμπής, πέρα από τα οποία ενδέχεται να υποστούν μη αναστρέψιμες μεταβολές, δήλωσε ο Γιόχαν Ρόκστρεμ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών για τις Κλιματικές Επιπτώσεις του Πότσνταμ.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας την Τρίτη (20/10) στο συνέδριο Reuters Sustainability Europe, ο Ρόκστρεμ ανέφερε ότι οι ζημιές στους κοραλλιογενείς υφάλους και στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου πλησιάζουν σε σημείο όπου θα καταστούν μη αναστρέψιμες. Παράλληλα, τμήματα του συστήματος ωκεάνιας κυκλοφορίας του Ατλαντικού, μεταξύ των οποίων και το θαλάσσιο ρεύμα που μετριάζει το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης μεταφέροντας θερμά νερά από την Καραϊβική, βρίσκονται κοντά στην κατάρρευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου αύξησης της μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω προειδοποίηση διατυπώνεται ενόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, COP31, η οποία αρχίζει στις 9 Νοεμβρίου.

Οι εταιρείες που επιδιώκουν να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων τους θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το κλίμα και τη φύση ως ενιαίο, ολοκληρωμένο πεδίο δράσης και όχι ως δύο ξεχωριστά ζητήματα, υπογράμμισε ο Ρόκστρεμ.

Όπως σημείωσε, παράλληλα με την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην απανθρακοποίηση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν και σε δράσεις για τη διατήρηση της φύσης, ιδίως σε έργα που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των αποθεμάτων γλυκού νερού.

Ο Ρόκστρεμ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ασκούνται πιέσεις για τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις επιδοτήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, οι οποίες υπονομεύουν τη ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικά οχήματα.

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