Δένδιας: Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο ελλιμενισμένο στη Βενετία ιστορικό πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Amerigo Vespucci.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Υπουργοί Άμυνας της Ιταλίας – η οποία φιλοξένησε τη συνάντηση – Guido Crosetto, της Αλβανίας Ermal Nufi, της Κροατίας Ivan Anusic, του Μαυροβουνίου Dragan Krapovic και της Σλοβενίας Valentin Hajdinjak.

Αντικείμενο της Συνόδου ήταν η συνεργασία των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και η ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους.

Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Στόχος της χώρας μας είναι να συμβάλλει, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε διμερές επίπεδο, ο κ. Δένδιας συζήτησε με τον Ιταλό ομόλογό του G. Crosetto τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε επίσης στο πλαίσιο της Συνόδου ADRION, με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας V. Hajdinjak, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων. Κατά τη συνάντηση, ο Σλοβένος Υπουργός Άμυνας προσκάλεσε τον Έλληνα Υπουργό στην Υπουργική Σύνοδο SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία και της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία. Με τη σειρά του ο κ. Δένδιας προσκάλεσε τον Σλοβένο ομόλογό του να επισκεφτεί την Ελλάδα.