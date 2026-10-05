Ανδρουλάκης: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Τον στόχο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να έχει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης, έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΥΘΕΩΣ» του ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών συνδέεται άμεσα με την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. «Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης ηττημένων, τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, προϋπόθεση είναι το κόμμα του να καταλάβει την πρώτη θέση.

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Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και στο κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρει σημεία σύγκλισης με άλλα κόμματα πέρα από το επίπεδο των προγραμματικών θέσεων, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια «κοινωνικής διεύρυνσης» του κόμματος.

Στο ερώτημα εάν η διεύρυνση αυτή κατευθύνεται κυρίως προς τα αριστερά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόκειται για αμφίπλευρη διεύρυνση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση της κοινωνικής απήχησης του κόμματος.

Η πρόταση για τις 120 δόσεις

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση είχε διατυπωθεί αρχικά από το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, το κόμμα του δεν προτίθεται να υπερψηφίσει τη σχετική κυβερνητική πρόταση, εφόσον αυτή διατηρεί επιτόκιο 5,8%. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το επιτόκιο θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 3%.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην περιορισμένη, όπως τη χαρακτήρισε, εφαρμογή της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να αφορά μόνο όσους βρίσκονται ήδη σε 72 δόσεις, αλλά να επεκτείνεται και σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε 48 ή 24 δόσεις και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Στο φινάλε της συνέντευξης ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και θέλησε να αποδομήσει την ρητορική περί «ήρεμων νερών», λέγοντας δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε δεν μπορεί να υπάρχουν ήρεμα νερά με Γαλάζια Πατρίδα, ρητορική διχοτόμησης στο Κυπριακό και ελληνικές υποχωρήσεις στην Κάσο.