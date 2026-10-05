ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα
Πολιτική
23:09 - 05 Οκτ 2026

Ανδρουλάκης: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τον στόχο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να έχει την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης, έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΥΘΕΩΣ» του ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών συνδέεται άμεσα με την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. «Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης ηττημένων, τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, προϋπόθεση είναι το κόμμα του να καταλάβει την πρώτη θέση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlx69m38kly1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και στο κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρει σημεία σύγκλισης με άλλα κόμματα πέρα από το επίπεδο των προγραμματικών θέσεων, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια «κοινωνικής διεύρυνσης» του κόμματος.

Στο ερώτημα εάν η διεύρυνση αυτή κατευθύνεται κυρίως προς τα αριστερά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόκειται για αμφίπλευρη διεύρυνση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση της κοινωνικής απήχησης του κόμματος.

Η πρόταση για τις 120 δόσεις

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση είχε διατυπωθεί αρχικά από το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, το κόμμα του δεν προτίθεται να υπερψηφίσει τη σχετική κυβερνητική πρόταση, εφόσον αυτή διατηρεί επιτόκιο 5,8%. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το επιτόκιο θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 3%.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην περιορισμένη, όπως τη χαρακτήρισε, εφαρμογή της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να αφορά μόνο όσους βρίσκονται ήδη σε 72 δόσεις, αλλά να επεκτείνεται και σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε 48 ή 24 δόσεις και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Στο φινάλε της συνέντευξης ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και θέλησε να αποδομήσει την ρητορική περί «ήρεμων νερών», λέγοντας δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε δεν μπορεί να υπάρχουν ήρεμα νερά με Γαλάζια Πατρίδα, ρητορική διχοτόμησης στο Κυπριακό και ελληνικές υποχωρήσεις στην Κάσο.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 23:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει
Ειδήσεις

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα
Πολιτική

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

ΠΑΣΟΚ: Το προσχέδιο προϋπολογισμού επικυρώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης με την κοινωνία
Οικονομία

ΠΑΣΟΚ: Το προσχέδιο προϋπολογισμού επικυρώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης με την κοινωνία

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη
Πολιτική

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/10/2026 - 23:40

Ριάντ: Ισχυρές εκρήξεις μετά την ενεργοποίηση της «Συμμαχίας της Μέκκας»

Πολιτική
05/10/2026 - 23:21

ΕΛ.Α.Σ. για προϋπολογισμό: Πολλή επικοινωνία, λίγη ασφάλεια για την κοινωνία και την οικονομία

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 23:19

Wall: O Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό με «άλμα» των τεχνολογικών μετοχών

Πολιτική
05/10/2026 - 23:09

Ανδρουλάκης: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Πολιτική
05/10/2026 - 23:05

Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 22:45

Τράπεζα της Γαλλίας: Κινδυνεύουμε να στραγγαλιστούμε από τα επιτόκια – Καμπανάκι για τα δημόσια οικονομικά

Magazino
05/10/2026 - 22:30

Τα αγόρια δεν είναι σιωπηλά, απλώς έμαθαν να σωπαίνουν

Ναυτιλία
05/10/2026 - 22:19

Σαλαμίνα: Προσάραξη του «Neptune Ethos» - Τρία ρυμουλκά στο σημείο

Εργασιακά
05/10/2026 - 22:15

ΔΥΠΑ: Στην Κέρκυρα το 12ο JobReady την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 22:00

Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 21:45

ΔΕΣΦΑ: Σε τροχιά υλοποίησης ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Πάτρα

Υγεία
05/10/2026 - 21:30

Γιατί το smartphone στα 12 συνδέεται με διατροφικές διαταραχές στους εφήβους;

Πολιτική
05/10/2026 - 21:28

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 21:15

Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
05/10/2026 - 20:59

Δένδιας: Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ομόλογα
05/10/2026 - 20:48

Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Οικονομία
05/10/2026 - 20:30

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 20:22

Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

Ειδήσεις
05/10/2026 - 20:05

ΗΠΑ: Στο Fox News η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:59

Βανς: «Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία» για ιρανική εμπλοκή στην απόπειρα κατάληψης του Flydubai

Πολιτική
05/10/2026 - 19:34

Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Εγγυητές της σταθερότητας - Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:19

Οι νέες δυνατότητες που θα έχει το Next Generation 112

Ειδήσεις
05/10/2026 - 19:10

Βραζιλία: Οι αγορές στοιχηματίζουν σε νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρο – Άλμα 9% στο χρηματιστήριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 19:07

Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο

Εργασιακά
05/10/2026 - 18:47

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Ναυτιλία
05/10/2026 - 18:42

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:42

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 18:31

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:23

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Υγεία
05/10/2026 - 18:21

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ