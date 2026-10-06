Οι συμφωνίες που θα υπογράψει ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα που ξεκινά σήμερα (6/10) το βράδυ εντάσσεται στον 6ος Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου θα υπογραφούν:



- Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ.



- Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδας – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.



- Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.



Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία και η διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου επιβεβαιώνουν το υψηλότατο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων. Υπογραμμίζουν πως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.



Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και τη συνολική αποτίμηση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.