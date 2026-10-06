ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι συμφωνίες που θα υπογράψει ο Ρούμπιο στην Αθήνα
Πολιτική
08:21 - 06 Οκτ 2026

Οι συμφωνίες που θα υπογράψει ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα που ξεκινά σήμερα (6/10) το βράδυ εντάσσεται στον 6ος Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου θα υπογραφούν:

- Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ.

- Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδας – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.

- Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία και η διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου επιβεβαιώνουν το υψηλότατο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων. Υπογραμμίζουν πως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και τη συνολική αποτίμηση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη: Επίσκεψη Ρούμπιο και κρίσιμη τετραμερής στο Βελιγράδι
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη: Επίσκεψη Ρούμπιο και κρίσιμη τετραμερής στο Βελιγράδι

Πάνω από 1.000 νέες ναυπηγήσεις αλλάζουν τον ελληνόκτητο στόλο - Ποιοι ναυπηγούν και τι πλοία
Ναυτιλία

Πάνω από 1.000 νέες ναυπηγήσεις αλλάζουν τον ελληνόκτητο στόλο - Ποιοι ναυπηγούν και τι πλοία

Τέσσερα πιθανά σενάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
Εκλογές ΗΠΑ

Τέσσερα πιθανά σενάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο
Πολιτική

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 09:09

Η βιομηχανία περιμένει τον K. Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 09:02

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με φόντο τα νέα ρεκόρ στη Wall Street

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/10/2026 - 08:44

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη: Επίσκεψη Ρούμπιο και κρίσιμη τετραμερής στο Βελιγράδι

Ειδήσεις
06/10/2026 - 08:35

Γερμανία και Γαλλία προτείνουν νέο «όπλο» για την αντιμετώπιση της πλημμυρίδας κινεζικών προϊόντων

Πολιτική
06/10/2026 - 08:21

Οι συμφωνίες που θα υπογράψει ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Φορολογία
06/10/2026 - 08:13

Προϋπολογισμός: Πόσα θα πληρώσουμε σε φόρους το 2027

Ειδήσεις
06/10/2026 - 08:01

Απειλή ιρανικής επίθεσης με drones οδήγησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν βομβαρδιστικά από βρετανική βάση

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 08:00

Η ευχή Ανδρουλάκη στη ΝΔ για τα 52α γενέθλιά της

Πολιτική
06/10/2026 - 07:54

Ανδρουλάκης: Αντίπαλος της ΝΔ είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ

Ναυτιλία
06/10/2026 - 07:47

Πάνω από 1.000 νέες ναυπηγήσεις αλλάζουν τον ελληνόκτητο στόλο - Ποιοι ναυπηγούν και τι πλοία

Εκλογές ΗΠΑ
06/10/2026 - 07:28

Τέσσερα πιθανά σενάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
05/10/2026 - 23:59

ΠΟΞ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Γιάννη Χατζή

Ειδήσεις
05/10/2026 - 23:40

Ριάντ: Ισχυρές εκρήξεις μετά την ενεργοποίηση της «Συμμαχίας της Μέκκας»

Πολιτική
05/10/2026 - 23:21

ΕΛ.Α.Σ. για προϋπολογισμό: Πολλή επικοινωνία, λίγη ασφάλεια για την κοινωνία και την οικονομία

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 23:19

Wall: O Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό με «άλμα» των τεχνολογικών μετοχών

Πολιτική
05/10/2026 - 23:09

Ανδρουλάκης: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Πολιτική
05/10/2026 - 23:05

Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την πρόληψη, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προστατεύουμε κάθε παιδί από τη βία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 22:45

Τράπεζα της Γαλλίας: Κινδυνεύουμε να στραγγαλιστούμε από τα επιτόκια – Καμπανάκι για τα δημόσια οικονομικά

Magazino
05/10/2026 - 22:30

Τα αγόρια δεν είναι σιωπηλά, απλώς έμαθαν να σωπαίνουν

Ναυτιλία
05/10/2026 - 22:19

Σαλαμίνα: Προσάραξη του «Neptune Ethos» - Τρία ρυμουλκά στο σημείο

Εργασιακά
05/10/2026 - 22:15

ΔΥΠΑ: Στην Κέρκυρα το 12ο JobReady την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 22:00

Καββαδάς: Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση για τις ζωοτροφές €53,77 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 21:45

ΔΕΣΦΑ: Σε τροχιά υλοποίησης ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Πάτρα

Υγεία
05/10/2026 - 21:30

Γιατί το smartphone στα 12 συνδέεται με διατροφικές διαταραχές στους εφήβους;

Πολιτική
05/10/2026 - 21:28

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 21:15

Τραμπ: Δεν φταίει το Ορμούζ - Η Ουκρανία ανεβάζει τις τιμές της βενζίνης χτυπώντας ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
05/10/2026 - 20:59

Δένδιας: Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ομόλογα
05/10/2026 - 20:48

Ελληνικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση στο 4,52% – Σταθερά πάνω από τις 100 μονάδες το spread

Οικονομία
05/10/2026 - 20:30

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός «πληθωρισμός» -0,75% στα σουπερμάρκετ τον Σεπτέμβριο

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 20:22

Ευρωαγορές: Κέρδη με στήριξη από τις τράπεζες – Σε χαμηλό εξαμήνου ο CAC 40

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ