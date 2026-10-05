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Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο
Πολιτική
21:28 - 05 Οκτ 2026

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος» η Ελλάδα – Στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο

Reporter.gr Newsroom

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Τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις σχέσεις με την Αθήνα υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Σε ερώτηση για τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του, που περιλαμβάνει την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα.

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχεται ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας.

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Στο επίκεντρο άμυνα και ενεργειακή ασφάλεια

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Στρατηγικός Διάλογος αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αμυντική συνεργασία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Η αμερικανική πλευρά δίνει, με τον τρόπο αυτό, έμφαση στις διαφορετικές διαστάσεις της ελληνοαμερικανικής σχέσης, από την ασφάλεια και την άμυνα έως τους οικονομικούς δεσμούς και την ενεργειακή συνεργασία.

Αναφορά Ρούμπιο και στην Πορτογαλία

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε παράλληλα και στην Πορτογαλία, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως σημείωσε, η επίσκεψή του στη χώρα αποτελεί επίσης ευκαιρία για επαφές και συναντήσεις με την πορτογαλική πλευρά, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

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