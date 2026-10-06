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Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης
Πολιτική
13:08 - 06 Οκτ 2026

Μητσοτάκης: Πιστεύω στην ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη (6/10)

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, αυτή η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη παγκόσμια πολιτική αντήχηση. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο του Βήματος.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι προτιμά να χρησιμοποιήσει τον όρο «ενοποίηση» αντί για τον όρο «επιστροφή», γιατί θα ήθελε να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα «ως μια πολύ μοναδική περίπτωση, ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε».

«Θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως μια πρόταση win-win. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα», πρόσθεσε.

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Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι «για όσους από εμάς στεναχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Ναι, τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 13:30
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