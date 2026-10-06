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Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές
Πολιτική
14:59 - 06 Οκτ 2026

Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Άμεσες αποζημιώσεις και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις πληγείσες περιοχές

Reporter.gr Newsroom

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Στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κύματος κακοκαιρίας, ο κ. Ανδρουλάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στον κάμπο, όπου μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών παραμένουν βυθισμένες στο νερό.

«Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε το πρόβλημα, να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία και να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση, να δώσει άμεσα λύσεις», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα απαρχαιωμένο τον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε μεταξύ άλλων:

  • Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο: 1. Άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του δήμου και της περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί.
  • Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
  • Το κράτος οφείλει να σκεφτεί ότι εδώ, στο Οροπέδιο Λασιθίου, υπάρχουν ήδη τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν τις εργασίες των πατεράδων και των παππούδων τους σε αυτόν εδώ τον κάμπο.
  • Πρέπει να τους στηρίξουμε, γι’ αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω την δημογραφική συρρίκνωση του Δήμου Οροπεδίου.

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