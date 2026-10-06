Πιερρακάκης: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα – Στο στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και 18 influencers

Το μήνυμα ότι η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο δεν μπορεί να παραμένει χωρίς έλεγχο και συνέπειες έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου και στις αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο.

Ο υπουργός μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα ενός νόμου δεν κρίνεται μόνο από την ψήφισή του, αλλά κυρίως από την εφαρμογή του και από το κατά πόσο οδηγεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, το μέγεθος της παράνομης αγοράς αποτυπώνεται σε στοιχεία του 2025, σύμφωνα με τα οποία περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Όπως σημείωσε, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτίθενται στους κινδύνους του παράνομου τζόγου, με ιδιαίτερη ανησυχία για τις νεότερες ηλικίες. Παράλληλα, πρόκειται για μια παράνομη αγορά μεγάλης οικονομικής κλίμακας, η οποία στερεί έσοδα από το Δημόσιο και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της νόμιμης αγοράς.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται ακόμη πιο σύνθετη λόγω της συνεχούς μεταβολής των τρόπων με τους οποίους δραστηριοποιείται ο παράνομος τζόγος. Η δραστηριότητα έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με παράνομους ιστοτόπους να μπορούν να αλλάζουν διευθύνσεις και να επανεμφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, η προώθηση παράνομων παιχνιδιών μπορεί να γίνει μέσα από links, βίντεο, influencers ή streamers, επιτρέποντας σε παράνομες δραστηριότητες να απευθύνονται σε πολύ μεγάλο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι τον περασμένο Ιούνιο άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων ενισχύθηκε με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, η Επιτροπή στελεχώθηκε με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ενώ θεσπίστηκε η δυνατότητα επιβολής άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου πλαισίου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε βάρος 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για την προώθηση παράνομου τζόγου θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να εντοπιστεί, να ελεγχθεί και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιβολή κυρώσεων μετά την τέλεση μιας παράβασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, ο έγκαιρος εντοπισμός της παρανομίας και η ταχύτερη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω των οποίων μπορεί να χαρτογραφούνται παράνομα δίκτυα, να εντοπίζονται ταχύτερα παράνομοι ιστότοποι και τα κανάλια μέσω των οποίων προωθούνται. Παράλληλα, η συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης μπορεί να συμβάλει στον αποκλεισμό των σχετικών ιστοτόπων.

«Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι τα ψηφιακά εργαλεία και η αξιοποίηση δεδομένων μπορούν να καταστήσουν το κράτος πιο αποτελεσματικό στην προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διαδικτυακή διάσταση μιας παράνομης δραστηριότητας δεν δημιουργεί «γκρίζα ζώνη» ως προς την εφαρμογή του νόμου. Όπως είπε, το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας ή ότι η προώθηση γίνεται μέσω κοινωνικών δικτύων δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή ή απαλλαγή από την ευθύνη.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι η καταστολή από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, απαιτούνται ενημέρωση, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, μέτρα προστασίας των ανηλίκων και των νέων.

«Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου βρίσκονται σήμερα οι νεότερες ηλικίες.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Επιτροπής, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ανεξάρτητη Αρχή και ότι η ανεξαρτησία της είναι απολύτως σεβαστή. Όπως διευκρίνισε, η πολιτική ηγεσία δεν υποδεικνύει ποιος θα ελεγχθεί ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Η ευθύνη της πολιτείας, όπως είπε, είναι να διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να παρέχει στην Αρχή το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και τα τεχνολογικά εργαλεία.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ψήφιση του νόμου τον Ιούνιο δεν αποτέλεσε το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία για την εφαρμογή του στην πράξη και την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

«Δεν ψηφίσαμε τον νόμο τον Ιούνιο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Τον ψηφίσαμε για να εφαρμοστεί και να φέρει πραγματική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.