Μπακογιάννη για Γκίλφοϊλ: Δεν δεχόμαστε υπονοούμενα για τη βούληση του ελληνικού λαού

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να απαντά στις αναφορές της ανεξάρτητης βουλευτή Σίας Αναγνωστοπούλου και του εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις αναφορές που αποδίδονται στην Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με φερόμενη συνομιλία της Αμερικανίδας πρέσβειρας, κατά την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγινε αναφορά στη δυνατότητα αμερικανικής παρέμβασης σε κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Η συγκεκριμένη εκδοχή έχει διαψευστεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ντόρα Μπακογιάννη, έθεσε ως βασικό σημείο της παρέμβασής της τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι καμία ξένη δύναμη δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα καμία δύναμη, από κανένα μέρος, πλάτος ή μήκος του κόσμου, δεν μπορεί να επιλέξει κυβέρνηση. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει τη βούληση του ελληνικού λαού», τόνισε.

Η κ. Μπακογιάννη πρόσθεσε ότι δεν αποδέχεται «ούτε υπονοούμενα, ούτε κουβέντες που να αμφισβητούν έστω και κατ' ελάχιστο τη βούληση του ελληνικού λαού», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία και ότι η κυβέρνηση της χώρας προκύπτει από τη βούληση των πολιτών.

Η αντιπαράθεση με την Αναγνωστοπούλου

Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη ήρθε ως απάντηση στις αιχμές που διατύπωσε η Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία ζήτησε να υπάρξει επίσημη διερεύνηση των αναφορών που αποδίδονται στην Αμερικανίδα πρέσβειρα.

«Αυτά στον Συρίγο να τα πείτε, όχι σε μένα», σχολίασε η κ. Αναγνωστοπούλου, απαντώντας στην τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επανήλθε, διευκρινίζοντας ότι η θέση της αφορά αποκλειστικά την ελληνική δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία.

«Εγώ δεν εκπροσωπώ τη Βενεζουέλα ούτε την Κούβα, εκπροσωπώ τη χώρα μου, και στην Ελλάδα επαναλαμβάνω, καμία δύναμη σε κανένα και από κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους αγώνες που, όπως είπε, δόθηκαν για την αποκατάσταση και την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

«Θέλω απλώς να το θυμόμαστε γιατί για αυτήν τη δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι δώσανε μεγάλες μάχες για να υπάρχει η σημερινή δημοκρατία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η δημοκρατία αυτή αποτελεί αντικείμενο υπεράσπισης και ότι δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά «ούτε υπονοούμενα ούτε κουβέντες που μπορούν κατ' ελάχιστο να αμφισβητήσουν ότι η ελληνική δημοκρατία δεν στηρίζεται μόνο στη βούληση του ελληνικού λαού».

Το αίτημα για εξηγήσεις στην Αμερικανίδα πρέσβειρα

Από την πλευρά της, η Σία Αναγνωστοπούλου υποστήριξε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να καλέσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που περιγράφεται στο δημοσίευμα, εφόσον αυτό πράγματι συνέβη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διατυπώθηκαν οι επίμαχες αναφορές.

«Έπρεπε ο υπουργός Εξωτερικών να καλέσει την κυρία πρέσβη να δώσει εξηγήσεις γι' αυτό που έγινε, αν ειπώθηκε, πως ειπώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος και έχει διαψεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Μην επιμένετε για πράγματα που έχουν διευκρινιστεί. Η κυβέρνηση διέψευσε το γεγονός, διέψευσε την κουβέντα», σημείωσε.

Παράλληλα, η κ. Μπακογιάννη κατηγόρησε την κ. Αναγνωστοπούλου ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζει τη συγκεκριμένη συζήτηση, «εκτός αν έχετε κομματικές σκοπιμότητες».

Η αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου το ζήτημα των αναφορών που αποδίδονται στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνδέθηκε και με τη γενικότερη συζήτηση για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.