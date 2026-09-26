Κρίστο Μαραφάτσος: Ο «μυστηριώδης λομπίστας» στο πλευρό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι ενεργειακές μπίζνες

Ο λομπίστας, Κρίστο Μαραφάτσος, βρίσκεται συστηματικά στο πλευρό της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ παράλληλα προωθεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της ελληνικής εταιρείας Aktor στον χώρο του LNG.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας διπλωματικής και ενεργειακής εκστρατείας στα Βαλκάνια, με στόχο την ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών φυσικού αερίου και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ένα πρόσωπο που εμφανίζεται επανειλημμένα στο πλευρό της προκαλεί ερωτήματα: ο 39χρονος Κρίστο Μαραφάτσος, λομπίστας της ελληνικής Aktor.

Ο Μαραφάτσος έχει παραστεί σε τόσο πολλές συναντήσεις της Γκίλφοϊλ, ώστε ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι τον εξέλαβαν ως προσωπικό της επιτελείο. Στην πραγματικότητα, εργάζεται για την Aktor, η οποία δραστηριοποιείται πλέον δυναμικά στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον καθώς η Γκίλφοϊλ έχει επανειλημμένα προωθήσει τη συνεργασία με την Aktor σε χώρες των Βαλκανίων. Σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί με την ελληνική εταιρεία για την εισαγωγή αμερικανικού LNG.

Άνθρωπος που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε στη Wall Street Journal ότι δεν υπήρχε αμφιβολία πως επρόκειτο για «κάτι σαν επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης».

Από επιχειρηματίας, λομπίστας

Ο Μαραφάτσος, ο οποίος μεγάλωσε στο Μέριλαντ, δεν είχε προηγούμενη σημαντική εμπειρία ούτε στη διπλωματία ούτε στον ενεργειακό τομέα. Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με επιχειρήσεις διανομής τροφίμων, real estate και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 2015, όταν εντάχθηκε στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και αργότερα ανέλαβε πρόεδρος της οργάνωσης Greek Voices for Trump.

Μετά τον διορισμό της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, οι δυο τους ήρθαν ακόμη πιο κοντά. Ο Μαραφάτσος τη βοήθησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμη και στην προετοιμασία της για την ακρόαση επικύρωσης στο Κογκρέσο.

Λίγο πριν από την άφιξή της στην Αθήνα, άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες λόμπινγκ σε ελληνικές εταιρείες ενέργειας και να επικαλείται τις σχέσεις του με την επερχόμενη πρέσβειρα. Στις 5 Νοεμβρίου εγγράφηκε επισήμως ως λομπίστας της Aktor στις ΗΠΑ — για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά αρχεία λόμπινγκ, η Aktor του έχει καταβάλει 160.000 δολάρια έως τον Ιούνιο για τη δημιουργία επαφών με τον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Ενέργειας. Συνολικά, μέσα σε εννέα μήνες, τα έσοδά του από δραστηριότητες λόμπινγκ ξεπέρασαν τα 440.000 δολάρια.

Η Aktor και ο «κάθετος διάδρομος» φυσικού αερίου

Η Aktor δημιούργησε τον Νοέμβριο την κοινοπραξία Atlantic-SEE LNG μαζί με τη ΔΕΠΑ, με ποσοστά 60%-40%. Στη συνέχεια υπέγραψε συμφωνίες και μνημόνια με ενεργειακές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία.

Κεντρικό σχέδιο είναι ο λεγόμενος «κάθετος διάδρομος» φυσικού αερίου: αμερικανικό LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα και θα διοχετεύεται προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ουκρανία.

Τον Νοέμβριο, η Atlantic-SEE ανακοίνωσε 20ετή συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την αγορά αμερικανικού LNG από το 2030.

Λίγους μήνες αργότερα, η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στην Αλβανία μαζί με τον Μαραφάτσο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aktor, Αλέξανδρο Εξάρχου. Συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η αλβανική κυβέρνηση έλαβε μήνυμα από το National Energy Dominance Council της κυβέρνησης Τραμπ, στο οποίο προτείνονταν εταιρείες για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου. Η μόνη συμφωνία που βρισκόταν τότε στο τραπέζι αφορούσε τη Venture Global, η οποία είχε ήδη συμφωνήσει με την Aktor.

Τον Απρίλιο υπογράφηκε συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων και διάρκειας 20 ετών, βάσει της οποίας η Αλβανία θα αγοράζει περίπου ένα δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Η Aktor εκτιμά ότι τα προ φόρων έσοδά της από τις συμφωνίες LNG που έχει υπογράψει ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης μπορεί να φτάσουν τα 1,8 δισ. ευρώ σε βάθος 20 ετών.

«Απολύτως προβληματική» η παρουσία λομπίστα

Η ιδιαίτερη σχέση Γκίλφοϊλ–Μαραφάτσου έχει προκαλέσει ερωτήματα σε πρώην Αμερικανούς διπλωμάτες.

Η Ρόμπιν Μπρουκς, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότητα για τα Βαλκάνια, χαρακτήρισε «απολύτως προβληματικό» το γεγονός ότι ένας Αμερικανός πρέσβης προωθεί συγκεκριμένη ξένη εταιρεία. Όπως είπε, η παρουσία ενός καταχωρισμένου λομπίστα σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους δημιουργεί ερωτήματα για το αν εξυπηρετούνται τα αμερικανικά συμφέροντα ή κάποια ιδιωτικά συμφέροντα.

Αρκετοί άνθρωποι που συναντήθηκαν με τη Γκίλφοϊλ και τον Μαραφάτσο δήλωσαν επίσης ότι εκείνος δεν ανέφερε τις σχέσεις του με την Aktor.

Σε μία περίπτωση, επενδυτής που συναντήθηκε μαζί τους για ενεργειακές επενδύσεις παραπέμφθηκε από την πρέσβειρα στον Μαραφάτσο για περαιτέρω επικοινωνία. Ο ίδιος φέρεται να πληροφορήθηκε αργότερα ότι ο Μαραφάτσος εργαζόταν για την Aktor — κάτι που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είχε αποκαλυφθεί στη συνάντηση.

Η απάντηση της πρεσβείας και της Aktor

Αμερικανός αξιωματούχος της πρεσβείας υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στη Βουλγαρία για να προωθήσει αμερικανικά συμφέροντα: την αύξηση των πωλήσεων αμερικανικού LNG και τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τόνισε επίσης ότι η πρέσβειρα τηρεί πλήρως τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αρνήθηκε ότι εκείνη επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη εταιρεία και υποστήριξε ότι οι επίσημες συναντήσεις της οργανώνονται μέσω των διπλωματικών καναλιών και όχι από τον Μαραφάτσο.

Από την πλευρά της, η Aktor υποστηρίζει ότι η συνεργασία της με τον Μαραφάτσο ξεκίνησε ανεξάρτητα από την πρέσβειρα και ότι η εταιρεία αποτελεί ελκυστικό εταίρο για τους αμερικανικούς στόχους, καθώς δεν έχει σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο.

Μια νέα μορφή αμερικανικής διπλωματίας

Η υπόθεση φωτίζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια νέα μορφή αμερικανικής διπλωματίας επί Τραμπ, όπου η πολιτική, οι επιχειρήσεις και η προσωπική πρόσβαση στην εξουσία συναντώνται όλο και πιο άμεσα.

Η Γκίλφοϊλ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επιρροή στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, η παρουσία της στα ενεργειακά deals της Aktor έχει γίνει όλο και πιο εμφανής.

Στο πρόσφατο συνέδριο της Θεσσαλονίκης για τον «κάθετο διάδρομο», η Γκίλφοϊλ μίλησε για την ενεργειακή ασφάλεια και εξήρε τη συμφωνία Atlantic-SEE με τη Venture Global. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, παρέδωσε το κινητό της στον Μαραφάτσο, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της.

Κλείνοντας την ομιλία της, αναφέρθηκε στην πρόοδο του σχεδίου και στην προώθηση του αμερικανικού LNG στην περιοχή, λέγοντας προς το κοινό: «Παρακαλώ, Ελλάδα».